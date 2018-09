Oranje kan voor dertiende keer op rij ongeslagen blijven tegen wereldkampioen

De laatste keer dat Nederland onderuit ging tegen de wereldkampioen was in 1969 tegen Engeland, dat drie jaar eerder de wereldtitel pakte. In het Olympisch Stadion in Amsterdam werd het 0-1 door een goal van Colin Bell.

Sindsdien is Oranje liefs twaalf wedstrijden op rij niet verslagen door de wereldkampioen. Zeven keer werd gelijkgespeeld en vijf keer was er een zege, waaronder fraaie overwinning op Brazilië (2-0) op het WK 1974, Italië (3-0) op het EK 2008 en Spanje (5-1) op het WK 2014.

De eerste keer dat Nederland de wereldkampioen trof was West-Duitsland in 1956 en toen werd meteen gewonnen. In Düsseldorf brachten twee goals van Abe Lenstra Oranje de zege (1-2). Een jaar later stapte wereldkampioen West-Duitsland in Amsterdam wel als winnaar (1-2) van het veld.

Nederland tegen de wereldkampioen 2014: Nederland-Spanje 5-1

2009: Italië-Nederland 0-0

2008: Nederland-Italië 3-0

2000: Nederland-Frankrijk 3-2

1998: Nederland-Brazilië 1-1

1996: Nederland-Brazilië 2-2

1992: Nederland-Duitsland 3-1

1979: Nederland-Argentinië 0-0

1978: Nederland-West-Duitsland 2-2

1975: West-Duitsland-Nederland 1-1

1974: Nederland-Brazilië 2-0

1970: Engeland-Nederland 0-0

1969: Nederland-Engeland 0-1

1963: Nederland-Brazilië 1-0

1957: Nederland-West Duitsland 1-2

1956: West-Duitsland-Nederland 1-2

Oranje heeft negatieve balans tegen Fransen

Frankrijk, dat in 1998 en 2018 WK-goud pakte, nam het als regerend wereldkampioen één keer eerder op tegen Oranje en dat was op het EK 2000. Door goals van Patrick Kluivert, Frank de Boer en Boudewijn Zenden won de ploeg van toenmalig bondscoach Frank Rijkaard met 3-2 in de ArenA.

Daartegenover staat dat Oranje een negatieve balans heeft tegen de Fransen. Van de 26 eerdere ontmoetingen wonnen 'Les Blues' er twaalf, Oranje tien en vier keer werd het gelijk. De laatste keer dat Nederland zegevierde tegen Frankrijk is al tien jaar geleden, toen het in de groepsfase van het EK 4-1 werd.

Sindsdien wonnen de Franse alle vier de ontmoetingen met Oranje, waaronder de pijnlijke 4-0 een jaar geleden in de WK-kwalificatie. Met de 4-0 uit 1947 is dat ook de grootste Franse overwinning ooit tegen Nederland. Oranje won al eens met 8-1 van Frankrijk en dat was in 1923.

De 27e confrontatie tussen Frankrijk en Nederland begint zondagavond om 20.45 uur in het Stade de France en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Alberto Undiano Mallenco.