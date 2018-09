FC Twente lijdt eerste nederlaag van seizoen, NEC boekt zege op Roda JC

Bryan Smeets bracht TOP na een kwartier spelen in Enschede na een snelle aanval op voorsprong. Zeven minuten later verdubbelde Huseyin Dogan de marge met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Aitor Cantalapiedra maakte na een klein half uur de aansluitingstreffer voor Twente, dat vervolgens op zoek ging naar de gelijkmaker. Tim Hölscher was met een schot op de paal het dichtst bij de 2-2.

Twente moest het zonder doelman Joël Drommel stellen. De doelman werd voor één duel geschorst, omdat hij zich eerder deze week afmeldde voor Jong Oranje. Drommel werd tegen TOP vervangen door Jorn Brondeel.

Door de nederlaag zakt Twente met zeven punten uit vier duels naar de zevende plaats op de ranglijst. TOP staat met negen punten knap vierde en moet alleen Go Ahead Eagles (twaalf punten) en SC Cambuur en NEC (beide tien punten) boven zich dulden.

Go Ahead versloeg FC Volendam vrijdagavond op De Adelaarshorst met 3-0 en Cambuur was in Leeuwarden met 2-0 te sterk voor RKC Waalwijk.

NEC knokt zich naar zege bij Roda

NEC deed goede zaken door een benauwde overwinning op Roda JC. De Nijmegenaren vochten zich twee keer terug van een achterstand en trokken in de slotfase met 2-3 aan het langste eind in Kerkrade.

Roda begon nog uitstekend aan het duel voor eigen publiek door een doelpunt van Mario Engels na zeven minuten, al kwam NEC twintig minuten later al op gelijke hoogte. Jonathan Okita was het eindstation van een vloeiende aanval.

In de tweede helft was het Roda dat opnieuw de leiding pakte en wederom was Engels belangrijk. De Duitser brak door en bracht Mitchel Paulissen in stelling, die met een simpele schuiver voor de 2-1 tekende.

Roda hield die voorsprong enige tijd vast, maar NEC liet zien over de langste adem te beschikken. De ploeg van trainer Jack de Gier kwam een kwartier voor tijd weer op gelijke hoogte door een treffer van Sven Braken en negen minuten voor tijd schoot Anass Achahbar vanaf elf meter de 2-3 binnen.

Door de nipte zege staat NEC derde. Roda heeft vier punten minder en blijft in de middenmoot hangen. Maandag wordt de vierde speelronde afgesloten met Jong AZ-Jong Ajax.

