Koeman benadrukt dat 'alles moet kloppen' bij Oranje in uitduel met Frankrijk

"We weten dat we tegen Frankrijk heel goed moeten zijn, alles moet kloppen. We moeten niet de fouten maken zoals in het begin tegen Peru. Dan is het tegen dit soort tegenstanders meteen over en uit", waarschuwde Koeman zaterdag op zijn persconferentie.

Oranje leeft met vertrouwen toe naar het duel met de Fransen in het Stade de France. De ploeg van Koeman boekte donderdagavond een 2-1-zege in de oefenwedstrijd tegen Peru, die in het teken stond van de afzwaaiende Wesley Sneijder.

Het spel van Nederland in de eerste helft was niet om over naar huis te schrijven, maar Koeman is meer dan tevreden met wat zijn ploeg na rust liet zien in de Johan Cruijff ArenA.

"We stonden achter en wonnen toch nog. Dat is een zeer knappe prestatie. We weten allemaal dat het beter kan en moet, maar ik zie een duidelijk opgaande lijn bij ons. We proberen ons verder te verbeteren."

'Moeten ruimtes klein laten'

In de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk hoopt Koeman vooral een herhaling van vorig jaar te voorkomen. Oranje, toen nog onder leiding van bondscoach Dick Advocaat, verloor in augustus 2017 kansloos met 4-0 van 'Les Bleus' in de WK-kwalificatie.

Koeman weet dat hij Frankrijk niet te veel ruimte moet geven. "We zetten een elftal neer dat compact staat, maar ook durft te voetballen. Want die ruimte krijg je ook van de Fransen'', zei de bondscoach.

"We willen zelf voetballen, maar moeten ook de ruimtes klein laten. Met name aan onze linkerkant. We spelen uit, dus we moeten niets."

De wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk begint om 20.45 uur in het Stade de France in Parijs. Frankrijk begon de Nations League donderdag met een doelpuntloos gelijkspel tegen Duitsland, de andere poulegenoot van Oranje.