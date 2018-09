Seedorf ontsnapt bij debuut als bondscoach Kameroen aan echec op Comoren

Het debuut van Seedorf op de bank bij Kameroen leek lange tijd op een echec uit te lopen. El Fardou Ben maakte na een kwartier spelen de openingstreffer voor Comoren. Het schot van de aanvaller bleek Ajax-doelman André Onana te machtig.

Stéphane Bahoken zorgde er in de tachtigste minuut voor dat het bewind van Seedorf niet met een beschamende nederlaag begon. De 26-jarige aanvaller van het Franse Angers rondde eenvoudig af nadat een verdediger van Comoren onder een voorzet vanaf links door ging.

Door de remise in Stade Said Mohamed Cheikh in Mitsamiouli heeft de ploeg van Seedorf en diens assistent Patrick Kluivert na twee wedstrijden niet meer de volle buit in groep B. Dat is echter geen ramp, want als gastland is Kameroen al automatisch geplaatst voor de Afrika Cup van 2019.

Seedorf moet titelverdediger en gastland naar Afrika Cup-succes leiden

Seedorf en Kluivert werden vorige maand gepresenteerd door de Kameroense bond. Het Nederlandse trainersduo moet het land volgend jaar zomer naar succes op de Afrika Cup leiden, waar het gastland ook titelverdediger is.

Onana speelde pas zijn vijfde interland voor Kameroen. De 22-jarige keeper werd lange tijd genegeerd door de Belg Hugo Broos, die vorig jaar december moest vertrekken van de nationale voetbalbond FECAFOOT. Interim-bondscoach Rigobert Song deed nadien wel weer een beroep op de Ajacied, net als Seedorf dus.

Kameroen was de kwalificatiereeks vorig jaar juni met een 1-0-overwinning op Marokko begonnen. Dat land, eerder deze zomer nog actief op het WK in Rusland, speelt later op zaterdag tegen Malawi.