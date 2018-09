Pereiro maakt eerste goal voor Uruguay, Argentinië wint met captain Tagliafico

Pereiro maakte zijn eerste interlandgoal voor Uruguay uitgerekend tegen Hirving Lozano en Érick Gutiérrez, zijn Mexicaanse ploeggenoten bij PSV. De Uruguayanen wonnen het oefenduel met Mexico in het Amerikaanse Houston met 4-1.

Het was pas de tweede interland voor de 23-jarige Pereiro. De aanvallende middenvelder, die tegen Mexico voorin speelde, maakte vorig jaar november zijn debuut voor Uruguay.

Uruguay nam in de 21e minuut de leiding door een doelpunt van José María Giménez, maar het stond binnen de kortste keren weer gelijk via een benutte strafschop. Lozano was onderuitgehaald, waarna Raúl Jiménez vanaf de penaltystip voor de 1-1 zorgde.

Daarna was het tijd voor Luis Suárez, die eerst uit een vrije trap knap raak schoot en even later vanaf de strafschop met een 'Panenka' scoorde. Pereiro maakte na rust de vierde Uruguayaanse treffer met een kopbal, op aangeven van Suárez.

Tagliafico droeg aanvoerdersband bij afwezigheid Messi

Argentinië was met Ajacied Tagliafico als captain met 3-0 te sterk voor Guatemala. De 26-jarige linksback kreeg van interim-bondscoach Lionel Scaloni de aanvoerdersband omdat sterspeler Lionel Messi ontbrak in Los Angeles.

Dat Tagliafico de aanvoerdersband droeg, is opmerkelijk, want de verdediger speelde pas zijn negende interland. Hij debuteerde vorig jaar juni in de nationale ploeg. Deze zomer was hij wel basisspeler op het WK in Rusland, waar de tweevoudig wereldkampioen in de achtste finales uitgeschakeld werd door de latere kampioen Frankrijk.

Gonzalo Martínez (strafschop), Giovani Lo Celso en Giovanni Simeone maakten tegen Guatemala de doelpunten voor Argentinië. De laatste, debutant in de Argentijnse ploeg, is de zoon van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone.

Brazilië via Firmino en Neymar langs Verenigde Staten

Brazilië versloeg de Verenigde Staten met 2-0. Roberto Firmino en Neymar (strafschop) maakten de doelpunten voor de 'Goddelijke Kanaries' in hun eerste wedstrijd na de uitschakeling door België op het WK.

Tien van de basisspelers in New Jersey waren er in Rusland ook bij, alleen Liverpool-middenvelder Fabinho was nieuw in de Braziliaanse ploeg.