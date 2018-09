Go Ahead behoudt koppositie Eerste Divisie, Cambuur nieuwe nummer twee

In de eigen Adelaarshorst kende Go Ahead Eagles weinig moeite met FC Volendam. Al na bijna een kwartier opende Orhan Dzepar de score. Kort voor rust maakte Jaroslav Navratil er 2-0 van. De laatste goal van de wedstrijd werd gemaakt door Thomas Verheijdt.

De Deventenaren zijn het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uitstekend begonnen. Alle wedstrijden werden gewonnen.

Cambuur nam de tweede plek over van FC Twente. De ploeg van trainer René Hake won met 2-0 van RKC Waalwijk. Aan het begin van de eerste helft schoot Karim Rossi de 1-0 binnen en na bijna een uur besliste Justin Mathieu het duel met de 2-0.

De Friese ploeg heeft nu tien punten en staat dus twee punten achter op Go Ahead Eagles. Zaterdag kunnen NEC en FC Twente naast Cambuur op de ranglijst komen te staan. Twente speelt dan thuis tegen TOP Oss en NEC moet op bezoek bij Roda JC.

Sparta heeft moeite met FC Eindhoven

Sparta Rotterdam kwam tegen FC Eindhoven, dat nog geen punten heeft, pas laat tot scoren. Een kwartier voor tijd maakte Royston Drenthe de 1-0, waarna Adil Auassar even later de 2-0 maakte. Voor de 31-jarige Drenthe was het zijn eerste goal voor Sparta.

Almere City leek MVV te gaan verslaan, maar daar bracht Ricardo Ippel een paar minuten voor tijd verandering in. De ploeg uit Flevoland kwam in de eerste helft op achterstand door een treffer van Anthony van den Hurk (0-1), maar daar van die voorsprong kon MVV niet lang genieten. Andreas Calcan maakte namens Almere City al na een minuut gelijk.

In de tweede helft zette Tim Receveur Almere City op voorsprong (2-1) en leek hij zijn ploeg daarmee de derde overwinning van het seizoen te hebben bezorgd, maar Ippel maakte dus kort voor tijd gelijk.

Ryan Seager scoort twee keer voor Telstar

Telstar versloeg FC Dordrecht met ruime cijfers (1-4). Ryan Seager was met twee treffers belangrijk voor zijn ploeg. FC Den Bosch boekte ook een uitzege. In Helmond won het met 0-2 van Helmond Sport.

Jong FC Utrecht besliste het duel met Jong PSV pas in blessuretijd. In de derde minuut van de blessuretijd stond het nog 2-2, waarna Nick Venema kort voor tijd de 3-2 maakte. Dat was zijn tweede treffer van de avond. Voor PSV scoorden Ramon Pascal Lundqvist en Matthias Verreth.

