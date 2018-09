KNVB neemt rond duel met Duitsland afscheid van Kuijt en Van der Vaart

Hoe het afscheid voor Van der Vaart en Kuijt er precies uit komt te zien, meldt de KNVB niet. Rondom het duel in de Nations League zal "de schijnwerper op hen gericht zijn", aldus de bond.

Van der Vaart speelde zijn laatste interland in 2013 tegen Colombia. In totaal kwam hij 109 keer uit voor het Nederlands elftal. Daarmee staat hij vierde op de ranglijst van spelers die het vaakst uitkwamen voor Oranje. De 35-jarige middenvelder scoorde 25 keer voor Nederland.

Hij kwam tijdens zijn carrière uit voor onder meer Ajax, Hamburger SV, Real Madrid en Tottenham Hotspur. In de zomer tekende hij een contract bij het Deense Esbjerg.

'Kuijt en Van der Vaart verdienen een bijzondere avond'

Kuijt stopte in 2017 als speler, nadat hij kampioen was geworden met Feyenoord. Hij speelde 105 interlands, waarin hij 24 keer scoorde.

Volgens de KNVB zijn de twee "exponenten van een generatie die voetballiefhebbers over de hele wereld en het Oranjelegioen in het bijzonder op meerdere EK's en WK's in extase hebben gebracht".

"Ze verdienen een bijzondere avond waarop het Oranjelegioen afscheid kan nemen van hun vroegere helden", aldus de voetbalbond.

In de oneven jaren wordt rondom een interland van de Oranjevrouwen afscheid genomen van de speelsters die hebben aangegeven niet meer voor Oranje uit te willen komen of hun carrière hebben beëindigd. In de even jaren is rondom een interland het afscheid van de mannelijke spelers.

In 2010 kon Van der Vaart niet voorkomen dat Iniesta namens Spanje scoorde in de verlenging van de WK-finale. (Foto: ANP)