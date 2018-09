Guus Hiddink (71) nieuwe trainer van olympisch elftal China

"Ik was bijna met pensioen, maar dit is een mooie klus", aldus Hiddink tegen Veronica Inside.

China wil zich graag kwalificeren voor de Olympische Spelen. Doel is deelname aan Tokio 2020", zegt hij. "De laatste keer dat China zich kwalificeerde, was in 2008, dus de wens is hoog."

De eerste wedstrijden om kwalificatie voor de Spelen van 2020 af te dwingen, zijn in maart 2019. Hiddink geeft aan dat hij stopt als bondscoach van China onder 23 als het land zich niet plaatst voor de volgende kwalificatiefase.

Hiddink was eerder trainer van onder meer PSV, Fenerbahçe, Real Madrid en het Nederlands elftal. Zijn laatste klus als interim-trainer was voor Chelsea. Daar trad hij eind 2015 in dienst, na het ontslag van José Mourinho.

China onder 23 werd tijdens de Olympische Spelen van 2008 uitgeschakeld in de groepsfase. Het behaalde een punt tegen Nieuw-Zeeland (1-1).