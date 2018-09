'Advocaat belangrijke kandidaat om De Jong op te volgen bij FC Utrecht'

Volgens diverse media geeft het bestuur van Utrecht de voorkeur aan een ervaren trainer en de zeventigjarige Advocaat past goed in dat profiel.

De oud-bondscoach degradeerde vorig seizoen met Sparta Rotterdam uit de Eredivisie en zei daarna alleen nog verder te willen gaan als trainer "als er iets leuks langskomt".

Het is niet bekend of Advocaat open staat voor FC Utrecht. De Hagenaar heeft in ieder geval wel een band met de club. Hij sloot er zijn loopbaan als speler af in 1984. De Hagenaar zei eerder geen meerjarig contract meer te willen tekenen.

Advocaat had in zijn lange trainersloopbaan naast drie keer het Nederlands elftal en Sparta onder meer PSV, Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg, AZ, Borussia Mönchengladbach, Sunderland en de nationale elftallen van België, Rusland en Servië onder zijn hoede.

Hoofdtrainer De Jong werd dinsdag ontslagen bij Utrecht vanwege een gebrek aan vertrouwen. De oud-middenvelder stond pas sinds januari van dit jaar aan het roer in de 'Domstad' als opvolger van de naar Ajax vertrokken Erik ten Hag.

Dijkhuizen en Kruys zijn nu interim-trainers

FC Utrecht eindigde vorig seizoen als vijfde in de Eredivisie. In de play-offs om een Europees ticket was Vitesse vervolgens te sterk.

In de eerste vier speelronden van dit seizoen vallen de resultaten in Utrecht tegen. De club won slechts één keer en staat elfde in de Eredivisie. Assistent-trainers Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys nemen de taken van De Jong voorlopig over.

FC Utrecht vervolgt de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Een week later gaat de club op bezoek bij Feyenoord.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie