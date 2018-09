Oranjevrouwen loten EK-finalist Denemarken in play-offs WK-kwalificatie

Bij de loting in het Zwitserse Nyon werd België vrijdag in de andere halve finale gekoppeld aan Zwitserland. De winnaars van de twee halve finales nemen het in november tegen elkaar op voor het laatste Europese WK-ticket.

Nederland-Denemarken is een herhaling van de finale van het Europees kampioenschap van vorig jaar. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won toen met 4-2 in Enschede.

Nederland werd dinsdag veroordeeld tot het spelen van de play-offs door een 2-1-nederlaag in het laatste groepsduel met Noorwegen. Bij een gelijkspel of een overwinning in Oslo had Oranje zich als groepswinnaar direct gekwalificeerd voor het WK van volgend jaar, maar nu ging dat ticket naar de Noorse vrouwen. Denemarken eindigde in zijn poule als tweede achter Zweden.

"Denemarken is een bekende tegenstander. We zijn aan elkaar gewaagd", zegt Wiegman tegen OnsOranje. "Natuurlijk waren we enorm teleurgesteld na de wedstrijd in Noorwegen maar we willen weer vooruitkijken. We hebben nog een kans om ons te kwalificeren en we gaan ons stinkende best doen om die kans te grijpen."

Oranje jaagt op tweede deelname aan WK

Oranje speelt eerst thuis tegen het Deense elftal. De return is acht dagen later in het Scandinavische land. De precieze speeldata en locaties worden nog bekendgemaakt. De twee wedstrijden tegen Denemarken moeten tussen 1 en 9 oktober gespeeld worden.

Als Nederland over twee duels afrekent met Denemarken, wacht tussen 5 en 13 november een dubbele confrontatie met de winnaar van België-Zwitserland.

Ook voor het vorige WK was Oranje veroordeeld tot het spelen van de play-offs. In de finale werd Italië toen aan de kant gezet. Daardoor deed Nederland, in 2015 in Canada, voor het eerst aan het WK mee. De achtste finales waren toen het eindstation.

Op de FIFA-ranglijst neemt Nederland de negende plek in en Denemarken de dertiende. Zwitserland is achttiende en België 23e.

Het WK is volgend jaar van 7 juni tot en met 7 juli in Frankrijk.