Uitduel FC Barcelona met Girona 'voor 90 procent zeker' in Amerika

"Het is 90 procent zeker dat Girona-FC Barcelona in de VS wordt gespeeld", aldus LaLiga-voorzitter Javier Tebas vrijdag tegen de Spaanse radiozender Onda Cero.

De wedstrijd tussen de twee Catalaanse clubs staat voorlopig gepland voor zondag 27 januari. Girona, waarvan Manchester City de grootaandeelhouder is, zal een thuiswedstrijd kwijtraken als het duel in Miami afgewerkt wordt, maar volgens Tebas heeft de club zichzelf aangeboden voor het Amerikaanse duel.

"Er geldt geen verplichting voor clubs om per seizoen één thuisduel in de Verenigde Staten te spelen. Alleen de clubs die dit zelf willen, zullen gaan", zei de LaLiga-president. "Dit project gaat niet over één wedstrijd, het is een veel groter proces. Het gaat om strategie en sponsoring."

Spelers zijn fel tegen Amerikaanse plannen

LaLiga sloot vorige maand een vijftienjarig contract met Relevent, een Amerikaanse sport- en mediamultinational. Het spelen van een aantal Primera División-wedstrijden in Noord-Amerika zou de Spanjaarden 200 miljoen euro opleveren.

Spelers van de clubs uit de hoogste afdeling gaven eerder aan niets in de plannen te zien. "Ze zijn overvallen door het nieuws en boos dat zo'n belangrijk besluit is genomen zonder dat ze zijn geraadpleegd. De spelers zijn unaniem tegen dit plan", zei David Aganzo twee weken geleden namens de Spaanse spelersvakbond.