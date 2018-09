Bondscoach Löw lyrisch over spel Duitsland in eerste duel na dramatisch WK

"Deze wedstrijd stond natuurlijk in de schijnwerpers, want de supporters wilden een elftal met een ander gezicht zien. We hebben in mijn ogen aan die verwachting voldaan", zegt een tevreden Löw vrijdag op de site van de Duitse bond.

De 58-jarige bondscoach stond onder zware druk na het zeer teleurstellend verlopen WK in Rusland, waar Duitsland al in de groepsfase uitgeschakeld werd. Löw mocht aanblijven, maar gaf toe dat zijn op balbezit gerichte tactiek tegen Mexico, Zweden en Zuid-Korea naïef was.

Volgens de keuzeheer heeft zijn ploeg tegen Frankrijk laten zien dat er lering is getrokken uit het teleurstellend verlopen WK. "We speelden zeer georganiseerd en waren niet kwetsbaar bij omschakelmomenten van de Fransen", aldus Löw.

"Elke speler zocht zijn grenzen op en liet zich niet aftroeven in de duels. De wil van de ploeg om voor een resultaat te vechten was absoluut aanwezig en dat maakt me een heel tevreden coach."

'Slecht WK maken we niet in één wedstrijd goed'

De Duitse ploeg kreeg in eigen land vanzelfsprekend veel kritiek op de historische uitschakeling in Rusland, maar fluitconcerten bleven donderdag uit in de Allianz Arena. Löw is blij dat de fans achter de nationale ploeg zijn gaan staan.

"De sfeer in München was heel goed en dat was een genot om mee te maken. Maar wij weten net zo goed dat een teleurstellend WK niet met één goede wedstrijd vergeten is. De goede resultaten moeten blijven komen."

Ook Thomas Müller vindt het van belang dat de Duitse supporters achter het elftal blijven staan. "Het belangrijkst is dat we toewijding blijven tonen. We wilden tegen Frankrijk echt laten zien dat ook wij hart voor de zaak hebben, om zo de steun van de fans terug te winnen."

Duitsland eindigt de interlandperiode zondag met een oefenwedstrijd tegen Peru, terwijl Frankrijk het die dag in de Nations League opneemt tegen het Nederlands elftal.