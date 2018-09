Bondscoach Van de Looi kan leven met remise Jong Oranje in debuutwedstrijd

"We zijn natuurlijk voor de drie punten gegaan, maar moeten hier tevreden mee zijn. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en hebben kansen gehad, dus dit is een logisch resultaat", zei Van de Looi in Norwich na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen FOX Sports.

Jong Oranje slaagde er door de remise niet in het gat met Engeland, koploper in groep 4, te verkleinen tot twee punten. Bovendien wordt het steeds lastiger om een van de vier beste nummers twee te worden.

"De komende drie duels moeten we nu gewoon winnen", benadrukt Van de Looi, die wel tevreden is over de manier waarop zijn ploeg ten strijde trok in zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Jong Oranje.

"Ik ben tevreden over de manier waarop we in het veld stonden en de manier waarop we samenwerkten. De wil om te winnen was ook duidelijk aanwezig. Over het algemeen was het een wedstrijd van behoorlijk niveau."

Til baalt flink van mislopen zege

Aanvoerder Guus Til is een stuk minder te spreken over de doelpuntloze remise in Norwich. De middenvelder van AZ vindt dat Jong Oranje genoeg ruimte en mogelijkheden had om in ieder geval een keer te scoren.

"We gingen voor de drie punten en hadden die ook nodig, dus het is zuur dat het niet is gelukt", aldus Til. "Het was niet zozeer dat we veel kansen kregen, maar er lagen wel veel mogelijkheden om iets te creëren. Daarin hadden we gewoon effectiever moeten zijn."

Jong Oranje vervolgt de EK-kwalificatie op dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Schotland in Doetinchem. De ploeg van Van de Looi speelt daarna ook nog tegen de talenten van Letland (12 oktober) en Oekraïne (16 oktober).