De Ligt snapt niet waarom Oranje angst moet hebben voor Frankrijk

"We zitten in een zware poule, dus we kunnen aan de bak", doelde de verdediger van Ajax donderdag na afloop van de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd in Amsterdam tegen Peru op de andere tegenstander in groep 1, Duitsland.

"We weten wat er op het spel staat en dat is een ticket voor het EK 2020. We gaan er dus alles aan doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen."

Nederland kende tegen Peru een redelijke generale voor de confrontatie met Frankrijk. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman stond na een matige eerste helft op een 0-1-achterstand, maar rechtte in de tweede helft de rug.

"We hebben veerkracht getoond tegen een ploeg die op het WK actief was en het landen als Frankrijk en Denemarken erg lastig heeft gemaakt. Dat wij dan van ze winnen, zegt dat we prima op weg zijn", aldus De Ligt.

"Ik snap niet zo goed waarom iedereen zegt dat we met angst en beven naar Frankrijk moeten afreizen. Natuurlijk, ze hebben een uitstekend team en uitstekende spelers. We kunnen een zware dobber verwachten, maar het is niet zo dat we denken dat we blij moeten zijn met een 5-0-nederlaag."

De Ligt genoot van centrale verdedigers

De Ligt genoot van de manier waarop Frankrijk afgelopen zomer in Rusland de wereldtitel pakte en dan met name van de twee centrale verdedigers, Raphaël Varane en Samuel Umtiti.

"Ik kijk vaak naar centrale verdedigers en bij Frankrijk lopen er twee heel goede rond. Ze hebben daarnaast op het middenveld en voorin ook enorm veel individuele klasse lopen. De grootste kracht van Frankrijk is dat ze de tegenstander het gevoel geven dat ze leuk meedoen en dan opeens uit het niets toeslaan."

'Meer voetbal in elftal met De Jong'

De kans is groot dat De Ligt tegen Frankrijk weer in de basis zal staan en wellicht geldt dat ook voor zijn ploeggenoot bij Ajax Frenkie de Jong, die tegen Peru uitstekend inviel en ook nog eens de assist leverde bij de 1-1 van Memphis Depay.

"Je merkte wel dat er na zijn entree meer voetbal in het elftal kwam. Dat misten we wel in de eerste helft. Peru hield het toen heel compact en dan is het moeilijk om er doorheen te komen. Iemand als Frenkie kan dan wel een extra man op het middenveld creëren."

Toch weigert De Ligt op de stoel van de bondscoach te gaan zitten en wacht hij rustig af of De Jong daadwerkelijk ten koste van bijvoorbeeld Kevin Strootman of Georginio Wijnaldum aan de aftrap verschijnt tegen Frankrijk.

"Dat is niet aan mij om te bepalen. Het maakt mij niet uit of hij wel of niet speelt. Ik ken hem van Ajax, dus ik weet hoe lekker het is om met hem te voetballen."