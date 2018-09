De Jong meer gespannen voor zingen liedje dan voor Oranje-debuut

"De eerste minuten in Oranje zijn een feit. Daar ben ik heel blij mee. Het was daarnaast een eer om nog een kwartiertje met Wesley (Sneijder, red.) op het veld te mogen staan, omdat ik als kleine jongen voor de tv naar de toernooien waarop hij heel belangrijk was keek", zei De Jong.

De 21-jarige Ajacied kwam halverwege in het veld en toonde zich na een uur spelen al van grote waarde door de assist te leveren bij de gelijkmaker van Memphis Depay, die in de slotfase ook verantwoordelijk was voor de 2-1.

"Het was geen slecht debuut. Voor mijn eerste 45 minuten was het prima, maar nog niet top. Het kan nog een stuk beter. Ik moet de volgende keer iets dominanter zijn. Iets meer naar voren gericht misschien", bleef De Jong kritisch.

Weinig last van zenuwen

De spelmaker van Ajax had weinig last van zenuwen, maar dat kwam volgens hem vooral doordat hij goed is opgevangen in de groep.

"Ik speel met een aantal jongens natuurlijk ook samen bij Ajax. Bovendien was het duel in de ArenA, waarin ik om de twee weken al speel. Dat maakt het allemaal wel wat makkelijker."

De Jong was juist meer gespannen voor het liedje dat hij na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer moest zingen, een traditie voor een speler die voor het eerst zijn opwachting in het Nederlands elftal heeft gemaakt.

"Zingen is niet mijn grootste kwaliteit. Het werd Het is een nacht van Guus Meeuwis. Dat is mijn vaste liedje. Dat houd ik er altijd in. Dat heb ik eerder ook bij Willem II, Jong Oranje en Ajax gedaan."

Oogde in veld helemaal niet als debutant

De Jong oogde in het veld niet als debutant. Hij nam al bij een van zijn eerste balcontacten risico door, net zoals hij bij Ajax vaak doet, rond zijn eigen strafschopgebied te dribbelen.

"Ik denk dat ik ben geselecteerd omdat ik zo voetbal als bij Ajax. Het zou dan heel slecht zijn als ik het hier opeens niet zou doen. De bondscoach (Ronald Koeman, red.) gaf me na het duel een hand en zei dat ik het prima had gedaan."

De vraag is of De Jong zondag in de eerste wedstrijd van de Nations League op bezoek bij wereldkampioen Frankrijk in de basis zal starten. Middenvelders Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum kwamen matig voor de dag tegen Peru.

"Ik hoop dat ik speel, maar dat is niet aan mij. Het lijkt me heel mooi om het tegen topspelers als Antoine Griezmann en Kylian Mbappé op te nemen en mezelf met hen te meten."