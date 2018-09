Spelers Nederlands elftal onder de indruk van 'fantastisch' afscheid Sneijder

Sneijder droeg speciaal voor de gelegenheid de aanvoerdersband en werd na een uur spelen, gelijk na de 1-1 van Memphis Depay, onder een luid applaus naar de kant gehaald ten faveure van Quincy Promes.

"Natuurlijk heb ik die band vrijwillig afgestaan. Ik had ook wel verwacht dat dat zou gaan gebeuren. Hij heeft dat zeker verdiend", aldus de vaste captain Virgil van Dijk.

"Het is een geweldige voetballer die ook een geweldige carrière heeft gehad. Het was een eer om met hem samen te spelen."

Van Dijk denkt dat Oranje Sneijder zeker gaat missen. Niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten, maar ook door zijn persoonlijkheid.

"Hij was hartstikke belangrijk voor de sfeer. Hij pepte iemand op als dat nodig was. Nu moeten er andere jongens opstaan. Ik ben er niet bang voor dat dat niet gaat gebeuren. Maar een tweede Wesley is er niet."

Memphis moet nieuwe 'baas' worden

Sneijder zelf heeft wel een idee wie er wat dat betreft in zijn voetsporen moet treden. Hij noemde op de vraag wie na zijn afscheid de nieuwe 'baas' van Nederland moet worden de naam van Memphis Depay.

"Wesley heeft zijn shirt aan me gegeven, dat betekent heel veel voor mij. Sinds ik bij Oranje zit, probeert hij me te helpen. Ook buiten het veld hebben we af en toe contact", vertelde Memphis.

De 24-jarige aanvaller was tegen Peru ook nog eens verantwoordelijk voor de 2-1 en hoopt dat hij in de nabije toekomst daadwerkelijk de leidersrol van Sneijder over kan nemen.

"Hij is een grote inspiratiebron voor mij. Wesley laat iedere wedstrijd zo veel kwaliteit op het veld zien. Ik probeer net als hij ook uit te groeien tot iemand die iets kan betekenen voor dit team en voor ons land", zei hij.

"Als aanvaller wil ik het verschil maken op het veld. Het is lekker om nu belangrijk te zijn voor de ploeg, we hebben echt gevochten voor deze overwinning."

Blind vindt Sneijder voorbeeld voor alle voetballers

Daley Blind kreeg kippenvel toen hij na de confrontatie tegen Peru op het grote scherm in de Johan Cruijff ArenA beelden van de mooiste momenten van Sneijder bij Oranje zag.

"Het was werkelijk waar een fantastische avond. Dit toont aan hoe hij als mens in elkaar zit en hoe graag iedereen hem mag", vertelde de verdediger van Ajax.

"Hij is vooral op, maar ook buiten het veld een voorbeeld voor alle voetballers. Het was een privilege om hem van dichtbij mee te mogen maken."

Blind is een van de weinige spelers in het huidige Oranje die samen met Sneijder actief was op een WK. Vier jaar geleden won het duo brons op het mondiale eindtoernooi in Brazilië door in de troostfinale het gastland te verslaan.

"Je merkte het duidelijk als hij aanwezig was. Hij was altijd in voor een dolletje, maar ook heel serieus op de momenten dat het moest. Ik denk dat dat iets is waar we als jonge groep veel van hebben opgestoken de laatste tijd."