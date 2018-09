Koeman zeer te spreken over tweede helft 'geduldig' Oranje tegen Peru

In de afscheidsinterland van Wesley Sneijder kende Oranje een moeizame eerste helft, waarin de Peruanen op voorsprong kwamen door Pedro Aquino. Na rust scoorde Memphis Depay twee keer.

"We begonnen moeizaam en waren slordig aan de bal. Peru bespeelde ons goed en maakte de ruimtes klein, al gingen we na de 0-1 wel beter voetballen", analyseerde Koeman voor de camera van de NOS.

"Vooral in de eerste helft vonden we Sneijder en ook Ruud Vormer moeilijk. Maar je zag dat we geduldig waren en dan vallen altijd de ruimtes. Ik heb ook aanvallend gewisseld."

Bij de gelijkmaker schoot Memphis diagonaal binnen na een pass van debutant Frenkie de Jong. De aanvaller van Olympique Lyon maakte de winnende treffer via een van richting veranderde inzet.

'Tweede helft ging zoals we willen'

Koeman, die routinier Sneijder in diens 134e en laatste interland zoals afgesproken na een uur naar de kant haalde, was blij met wat Oranje in de tweede helft liet zien in de Johan Cruijff ArenA.

"In de tweede helft ging het zoals we willen: we zetten druk, waren goed in balbezit en kregen voordat de 1-1 viel al grote kansen. Uiteindelijk hebben we zeer verdiend gewonnen en ben ik zeer tevreden over hoe we hebben gespeeld."

Het Nederlands elftal gaat zich nu zonder Sneijder voorbereiden op de wedstrijd in en tegen Frankrijk in de nieuwe Nations League. Het duel in het Stade de France in Parijs begint zondag om 20.45 uur.

De Fransen begonnen het nieuwe toernooi donderdagavond met een gelijkspel tegen Duitsland. Beide ploegen kwamen niet tot scoren in München.