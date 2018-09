Oranje dankzij Memphis langs Peru in afscheidsinterland Sneijder

Nederland stond na een matige eerste helft nog op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Pedro Aquino, maar trok in de betere tweede helft alsnog aan het langste eind dankzij twee treffers van Memphis.

Zoals aangekondigd deed Sneijder, die voor de gelegenheid tot aanvoerder was benoemd, een uur mee. De 34-jarige routinier kreeg in de 61e minuut een applauswissel en werd vervangen door Quincy Promes.

Sneijder zwaaide na een record van 134 interlands af als international. De Utrechter had tal van nationale en internationale voetbalcoryfeeën uitgenodigd om op de tribune te zitten, onder wie FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Nederland gaat de komende dagen zonder Sneijder toewerken naar de start van de nieuwe Nations League, zondag in het Stade de France in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk, dat donderdag groep 1 opende met een 0-0-gelijkspel tegen Duitsland.

Nederland begint in verrassende 3-4-3-opstelling

Nederland begon tegen Peru niet in de verwachte 5-3-2-formatie, maar een verrassende 3-4-3-opstelling. Koeman wilde wat aanvallender spelen dan voorheen en posteerde Ryan Babel opvallend genoeg op de linkshalfpositie en gunde naast Sneijder ook Kenny Tete, Ruud Vormer en Kevin Strootman een basisplaats.

Oranje kwam wat stroef uit de startblokken en had in de zesde minuut al op een 0-1-achterstand moeten staan. Daley Blind werd simpel van de bal gelopen door Andre Carrillo, die vervolgens Yoshimar Yotun een niet te missen kans bood, maar hij schoot voor een leeg doel ruim naast.

Nederland was er niet door wakker geschud, want zeven minuten later was het alsnog raak voor Peru. Aquino troefde na een hoekschop Blind af en verschalkte doelman Jasper Cillessen, die ondanks zijn reserveplek bij FC Barcelona voorlopig de voorkeur krijgt boven Jeroen Zoet, met een harde kopbal.

De thuisploeg was daarna eindelijk wel bij de les en nam ook gelijk het initiatief over van de bezoekers. Memphis (schot over), Matthijs de Ligt (kopbal naast), Blind (schot in zijnet) en Sneijder (halve volley over) kregen wat kansen, maar gescoord werd er in het restant van de eerste helft niet.

Koeman greep halverwege in en haalde Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum naar de kant ten faveure van Davy Pröpper en Frenkie de Jong, die daarmee zijn debuut maakte in Oranje.

Wissels komen spel aanvankelijk niet ten goede

Het kwam het spel aanvankelijk niet ten goede, want het was Peru dat in de openingsfase de kansen kreeg. Yotun mocht tot twee keer toe vanaf de rand van het strafschopgebied aanleggen, maar hij stuitte eerst op Cillessen en zag daarna zijn poging geblokt worden door Virgil van Dijk.

Toch had Nederland in de 54e minuut op 1-1 moeten komen. Sneijder stuurde met een schitterende steekpass Vormer alleen op keeper Pedro Gallese af, maar de middenvelder van Club Brugge schoot van een meter of tien op onbegrijpelijke wijze hoog over.

Lang hoefden de 35.000 toeschouwers niet te wachten op de 1-1, want op aangeven van De Jong zorgde Memphis daar in de zestigste minuut alsnog voor. Sneijder werd direct daarna onder luid applaus naar de kant gehaald.

In het laatste half uur ging Nederland nog vol op jacht naar de overwinning en die kwam er dankzij Memphis. De spits kreeg de bal wat gelukkig voor zijn voeten en had vervolgens ook nog het geluk dat zijn schot door een van de verdedigers van Peru werd aangeraakt, waardoor Gallese kansloos was.

Het werd daarmee in alle opzichten een geslaagde avond voor Sneijder. Hij maakte na het laatste fluitsignaal nog een ereronde en werd uitgebreid bedankt voor bewezen diensten, met als hoogtepunt de WK's van 2010 en 2014, waarop Nederland respectievelijk als tweede en derde eindigde.