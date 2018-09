EK stapje verder weg voor Jong Oranje na gelijkspel in Engeland

Door het gelijkspel is de groepswinst voor Jong Oranje weer wat lastiger geworden. Jong Engeland heeft met nog drie duels te spelen vijf punten voorsprong en is hard op weg zich te plaatsen voor het toernooi van volgend jaar in Italië.

Jong Oranje is wel nog altijd in de race om een van de vier beste nummers twee te worden, waardoor de play-offs nog haalbaar zijn. Dan zal de equipe de resterende drie duels vermoedelijk wel allemaal moeten winnen. Jong Schotland is over vijf dagen de eerstvolgende tegenstander. Dat duel is in Doetinchem.

Van de Looi kon in Norwich door blessures van onder anderen PSV'er Steven Bergwijn en Timothy Fosu-Mensah van Fulham niet over zijn sterkste elftal beschikken.

Stand groep 4 1. Jong Engeland: 7-17 (12-3)

2. Jong Oranje: 7-12 (14-4)

3. Jong Schotland: 7-11 (10-7)

4. Jong Oekraïne: 6-8 (11-6)

5. Jong Letland: 6-3 (2-10)

6. Jong Andorra: 7-2 (1-20)

Veel Premier League-ervaring bij Engeland

Jong Oranje deed weinig onder voor het talentvolle Jong Engeland, dat met de nodige spelers met Premier League-ervaring aantrad. Zo stonden onder anderen Dominic Calvert-Lewin (Everton), Demarai Gray (Leicester City) en Ryan Sessegnon (Fulham) aan de aftrap. Ex-Vitessenaren Mason Mount en Dominic Solanke begonnen op de bank.

Achterin moet de ploeg van bondscoach Adrian Boothroyd het echter met heel wat minder talent zien te stellen en daar bleek Jong Oranje van op de hoogte. Guus Til en Arnaut Groeneveld verzuimden alleen te profiteren van de geboden ruimte.

Bij Jong Engeland kwam het meeste gevaar voor rust van Josh Onomah en Sessegnon. Feyenoord-doelman Justin Bijlow had echter weinig moeite met hun schoten van afstand.

AZ'ers stuiten op doelman

Na rust drong Engeland wat meer aan, maar Jong Oranje kwam gaandeweg de tweede helft steeds beter onder de druk uit. AZ'ers Thomas Ouwejan en Teun Koopmeiners stuitten bij de eerste grote kansen op de Engelse doelman Dean Henderson.

Van de Looi bracht na een uur PSV'er Donyell Malen voor Oussama Idrissi van AZ en Ajacied Carel Eiting voor Koopmeiners (AZ). Eiting was met een schot van afstand direct gevaarlijk.

Jong Oranje hield daarna controle, maar kwam zeven minuten voor tijd heel goed weg toen een fraai schot van Gray buiten bereik van Bijlow tegen de lat kwam. Pablo Rosario probeerde het namens Jong Oranje nog van afstand, maar ook dat schot ging er niet in. Een doelpuntloos gelijkspel bleek daardoor het maximaal haalbare.