Denemarken dankzij akkoord weer met vertrouwde namen tegen Wales

Door ruzie met bond DBU over een collectieve arbeidsovereenkomst weigerden de spelers woensdag in actie te komen in het oefenduel met Slowakije. Met een mix van zaalvoetballers en spelers uit lagere divisies verloren de Scandinaviërs met 3-0.

Het akkoord tussen de Deense spelers en de DBU loopt tot en met 30 september en bevat de afspraak dat de vastgelopen onderhandelingen over een permanente overeenkomst op korte termijn weer zullen worden voortgezet.

"Het is goed voor de nationale ploeg en voor het hele Deense voetbal dat we de belangrijke Nations League-wedstrijd in de juiste samenstelling kunnen spelen", zegt DBU-voorzitter Jesper Möller.

"De overeenkomst is een stap in de goede richting en de spelers zijn blij dat ze zich nu op de wedstrijd tegen Wales kunnen focussen."

In het voorlopige akkoord is ook opgenomen dat alle betrokken partijen niets meer zullen zeggen over de komende onderhandelingen.

Deense bond voorkwam tegen Slowakije sancties UEFA

Door in de oefenwedstrijd tegen de Slowaken voor een fantasie-elftal te kiezen voorkwam de Deense bond consequenties van de UEFA. In oktober vorig jaar boycotte de Deense vrouwenploeg namelijk een interland tegen Zweden wegens een conflict met de DBU over wedstrijdpremies.

De UEFA besloot toen tot een reglementaire nederlaag van 3-0, een boete van circa 20.000 euro en gaf de waarschuwing dat Deense teams voor langere tijd zouden worden uitgesloten als zoiets nog een keer zou voorkomen.

Tegen Wales zitten bondscoach Aage Hareide en assisten Jon Dahl Tomasson vanzelfsprekend ook weer op de bank. Het duo werd tegen Slowakije vervangen door oud-international John 'Faxe' Jensen, omdat de DBU de ploeg niet wilde laten leiden door een coach die de spelers niet zelf had geselecteerd.

De wedstrijd tussen Denemarken en Wales in groep 4 van divisie B in de Nations League begint zondag om 18.00 uur in Aarhus. Donderdagavond staan de Welshmen in het nieuwe toernooi al tegenover Ierland.