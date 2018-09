Vitesse-icoon Kashia wint met Georgië eerste duel ooit in Nations League

De Georgische zege kreeg pas na rust gestalte. Giorgi Chakvetadze opende in de 69e minuut de score, waarna Sergei Maliy met een eigen doelpunt vijf minuten later voor 0-2 zorgde.

Bij Georgië deden met Guram Kashia en Valeri Qazaishvili twee oud-Eredivisiespelers mee. Beide voormalig Vitessenaren spelen tegenwoordig in de Amerikaanse competitie MLS voor San Jose Earthquakes.

Door de zege is Georgië ook meteen de eerste leider in groep 1 van het vierde niveau. Andorra en Letland zijn de andere landen in de poule. Zij treffen elkaar op donderdag eveneens.

De poulewinnaar promoveert naar het derde niveau en strijdt bovendien met de andere drie groepswinnaars van het vierde niveau om een plek op het EK van 2020.

7,5 miljoen euro voor winnaar Nations League

Aan de Nations League doen alle 55 bij de UEFA aangesloten landen mee. De UEFA heeft ruim 76 miljoen euro aan prijzengeld gereserveerd. Landen die in de A-divisie meedoen, zoals Nederland, krijgen een startpremie van 1,5 miljoen euro. Die premie is per divisie steeds wat lager.

De vier groepswinnaars op het hoogste niveau ontvangen een extra bonus van 1,5 miljoen euro. Dat kwartet gaat in juni 2019 strijden om de titel en een geldbedrag van 4,5 miljoen euro. De winnaar van het toernooi kan derhalve 7,5 miljoen euro verdienen.