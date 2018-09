Frankrijk speelt in eerste duel na WK gelijk tegen Duitsland

Bondscoach Didier Deschamps begon in München met bijna dezelfde basiself als in de met 4-2 gewonnen WK-finale tegen Kroatië. Alleen keeper Alphonse Aréola was nieuw, omdat aanvoerder Hugo Lloris geblesseerd is.

De Fransen hadden lang de beste kansen, maar in de tweede helft groeide Aréola uit tot de uitblinker in de Allianz Arena. De tweede doelman van Paris Saint-Germain redde na ruim een uur knap op een inzet van Marco Reus en tien minuten later was zijn reflex op een kopbal van Matthias Ginter nog indrukwekkender.

Duitsland werd deze zomer voor het eerst in de WK-historie al in de groepsfase uitgeschakeld. De titelverdediger eindigde na één zege en twee nederlagen als vierde en laatste in een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea.

Joachim Löw mocht na crisisberaad aanblijven als bondscoach. Hij voerde tegen Frankrijk nog geen grote wijzigingen door, want zeven basisspelers stonden ruim twee maanden geleden ook aan de aftrap in het laatste WK-duel met Zuid-Korea (2-0-nederlaag).

Frankrijk neemt het zondag in Parijs vanaf 20.45 uur op tegen het Nederlands elftal. Duitsland komt op 13 oktober naar Amsterdam voor een duel met Oranje. Een maand later volgen nog Nederland-Frankrijk (16 november) en Duitsland-Nederland (19 november). De vier poulewinnaars van divisie A strijden volgend jaar juni om de eindzege in de Nations League.

Bale leidt Wales naar ruime zege op Ierland

In divisie B van de Nations League boekte Wales een ruime zege op Ierland: 4-1. Sterspeler Gareth Bale was goed voor een goal en een assist. De andere treffers van de thuisploeg kwamen op naam van Tom Lawrence, Aaron Ramsey en Connor Roberts. Shaun Williams deed wat terug namens Ierland.

In groep 1 van divisie B verloor Tsjechië in eigen huis met 1-2 van Oekraïne. Patrik Schick opende al in de vierde minuut de score namens de thuisploeg, maar Yevhen Konoplyanka (in de blessuretijd van de eerste helft) en oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko (in de blessuretijd van de tweede helft) bezorgden Oekraïne de winst.

Georgië won eerder op donderdag de allereerste wedstrijd in de Nations League. De ploeg van bondscoach Vladimír Weiss was in Astana met 0-2 te sterk voor Kazachstan. Die twee landen zitten in groep 1 van divisie D, het laagste niveau in de nieuwe competitie van de UEFA.

Aan de Nations League doen alle 55 bij de UEFA aangesloten landen mee. De Europese voetbalbond heeft ruim 76 miljoen euro aan prijzengeld gereserveerd. Landen die in de A-divisie meedoen, zoals Nederland, krijgen een startpremie van 1,5 miljoen euro. Die premie is per divisie steeds wat lager.

Bovendien is er in elke divisie één EK-ticket te verdienen, ook in de D-divisie. Landen kunnen ook promoveren of degraderen uit hun divisie.

Uitslagen Nations League A1: Duitsland-Frankrijk: 0-0

B1: Tsjechië-Oekraïne: 1-2

B4: Wales-Ierland: 4-1

C3: Noorwegen-Cyprus: 2-0

C3: Slovenië-Bulgarije: 1-2

D1: Kazachstan-Georgië: 0-2

D1: Letland-Andorra: 0-0

D4: Armenië-Liechtenstein: 2-1

D4: Gibraltar-Macedonië: 0-2

Portugal zonder Ronaldo gelijk tegen Kroatië

Verliezend WK-finalist Kroatië speelde donderdagavond in een vriendschappelijke wedstrijd gelijk in en tegen Portugal: 1-1. Ivan Perisic zette de bezoekers in de achttiende minuut op 0-1, Pepe maakte een kwartier later gelijk. Portugal speelde zonder vedette Cristiano Ronaldo, die rust krijgt.

Kroatië gaat dinsdag in groep 4 van de A-divisie van de Nations League op bezoek bij Spanje. Engeland is de derde ploeg in die poule. Portugal speelt maandag een thuiswedstrijd tegen Italië in groep 3 van divisie A.

Oostenrijk verraste Zweden in een oefeninterland (2-0). De kwartfinalist op het WK in Rusland verloor door een eigen doelpunt van Filip Helander en een treffer van David Alaba. Feyenoorder Sam Larsson speelde het laatste halfuur voor Zweden.