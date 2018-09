Bondsridder Sneijder 'genoot van iedere seconde' in afscheidsduel bij Oranje

Tijdens zijn afscheidsinterland droeg Sneijder de aanvoerdersband en werd hij na iets meer dan 60 minuten bij een 1-1-stand naar de kant gehaald. Onder luid applaus werd hij vervangen door Quincy Promes. Dankzij een tweede treffer van Memphis Depay won Oranje nog met 2-1.

Sneijder werd na afloop in het zonnetje gezet door de KNVB. Hij krijgt het bondsridderschap, de hoogste onderscheiding binnen de bond.

Directeur Eric Gudde roemde de winnaarsmentaliteit van Sneijder. "Iedere keer in dat oranje shirt heb je alles laten zien. Je hebt voor zoveel beslissende momenten gezorgd en daarmee stadions en huiskamers uit hun dak laten gaan. Het is nu tijd om daarbij stil te staan.''

De middenvelder was opgelucht dat hij met een zege afscheid kon nemen bij Oranje. Vlak voor zijn wissel maakte Oranje al gelijk. "Dat maakte het wat prettiger. Dat je nog wint, maakt het feest helemaal compleet. Ik ben gelukkig dat we nog hebben gewonnen."

Hoewel Sneijder niet uitstraalde emotioneel te zijn, was dat wel degelijk het geval. "Ik voel het wel echt van binnen. Het is klaar, gedaan. Dat merkte ik aan alles: het was mijn laatste sportmaaltijd, mijn laatste rit naar het stadion, mijn laatste wedstrijd. Ik heb genoten van elke seconde."

Koeman wil met jongere spelers naar EK

Sneijder, die sinds begin dit jaar voor het Qatarese Al-Gharafa uitkomt, maakte in maart bekend dat hij stopt als international. De Utrechter nam dat besluit in overleg met bondscoach Ronald Koeman, die met jongere spelers naar het EK van 2020 wil toewerken.

Zijn eerste interland speelde Sneijder in april 2003 als achttienjarige tegen Portugal. Vervolgens maakte hij de EK's van 2004, 2008 en 2012 en op de WK's van 2006, 2010 en 2014 mee. Hij scoorde 31 keer voor Oranje.

Bij het WK van 2010 in Zuid-Afrika drong het Nederlands elftal mede door vijf treffers van Sneijder door tot de finale, waarin Spanje met 1-0 te sterk was. Vier jaar later werd hij met Oranje derde op het WK in Brazilië.

Sneijder loste Van der Sar af als recordinternational

Het WK van 2014 betekende het laatste eindtoernooi van Sneijder met Oranje, die zich sinds juni vorig jaar recordinternational mag noemen. Het WK-kwalificatieduel met Luxemburg betekende zijn 131e interland, waarmee hij Edwin van der Sar afloste als recordhouder.

Sneijder ligt nog een jaar vast bij Al-Gharafa en kwam eerder uit voor Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice. Met zowel Ajax, Real, Inter (allemaal één keer) als Galatasaray (tweemaal) werd hij landskampioen.

Bovendien won hij met Inter in 2010 de Champions League door in de finale met 2-0 te winnen van Bayern München, waar voormalig Oranje-bondscoach Louis van Gaal trainer was en oud-international Arjen Robben meedeed.

De oefeninterland tegen Peru is ter voorbereiding op de Nations League-wedstrijd in en tegen Frankrijk, die zondag gespeeld wordt. Sneijder is daar niet meer bij. Oranje staat in de Nations League ook nog tegenover Duitsland.