KNVB brengt schorsing Twente-doelman Drommel terug tot één duel

De 21-jarige Drommel bedankte dinsdag voor Jong Oranje om met FC Twente in actie te kunnen komen, maar dat is tegen de regels van de FIFA. De KNVB liet de club uit Enschede daarop weten dat de doelman in de komende twee competitiespeelrondes niet zou mogen spelen.

"Volgens het FIFA-reglement zou Drommel niet speelgerechtigd zijn voor zijn club tijdens de huidige interlandperiode plus vijf dagen daarna. Dat had betekend dat hij de wedstrijden tegen TOP Oss en FC Dordrecht had moeten missen", licht Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal KNVB, toe.

"Vanwege de uitzonderlijke situatie dat FC Twente al een officiële wedstrijd speelt tijdens de interlandperiode, hebben we redelijkerwijs besloten dat Drommel alleen die wedstrijd aan zich voorbij hoeft te laten gaan. Liefst hadden we dit meteen gedaan, maar de menselijke interpretatie van deze specifieke FIFA-regel liet langer op zich wachten."

FC Twente blij met besluit KNVB

FC Twente reageert met enige tevredenheid op het besluit van de KNVB. "Voor speler, club en bond is het goed dat er duidelijkheid gekomen is", meldt de club uit Enschede.

"FC Twente was op de hoogte van de reglementen en de speelruimte die de FIFA de nationale bonden biedt. En de zaak lag gecompliceerder dan menigeen dacht. We zijn overigens content met de flexibele houding die de KNVB betracht heeft. De bond heeft de nuances aangevoeld en het sportieve belang laten prevaleren."

Door de halvering van zijn schorsing mist Drommel dus alleen het thuisduel met Oss van zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie. Uit tegen Dordrecht (14 september) kan hij weer spelen.

KNVB ontving flinke kritiek op beleid

Eerder deze week uitte Twente samen met Sparta Rotterdam en NEC nog flinke kritiek op het beleid van de KNVB dat de Eerste Divisie niet wordt onderbroken tijdens interlandperiodes. De clubs moeten daardoor spelers afstaan.

KNVB-directeur Hoogma had met verwondering op die kritiek gereageerd en verwees naar een stemming in januari, waarbij veertien van de zestien Eerste Divisie-clubs voor het plan stemden om de competitie door te laten gaan tijdens interlands.

Zonder Drommel speelt Jong Oranje donderdagavond tegen Jong Engeland en dinsdag tegen Jong Schotland in de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi staat in de groep tweede achter de Engelsen met nog vier duels te gaan.

Bekijk het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie