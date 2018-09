Jörgensen maakt na maanden blessureleed rentree bij Jong Feyenoord

Jörgensen speelde zoals gepland de eerste helft op 1908, het trainingscomplex van de Rotterdamse club, en scoorde meteen. De andere doelpuntenmakers van Feyenoord waren Steven Berghuis, die niet geselecteerd is voor Oranje, de Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra en Joël Zwarts.

De laatste speelminuten van de 27-jarige Jörgensen dateerden van het WK in Rusland, waar hij op 1 juli met Denemarken in de achtste finales na strafschoppen werd uitgeschakeld door Kroatië. Hij was een van de spelers die misten van elf meter.

Eind vorige maand hervatte Jörgensen al de groepstraining bij Feyenoord. Zijn rentree tegen Jong NEC is een opsteker voor trainer Giovanni van Bronckhorst, die voorin nu weer wat meer opties heeft.

Jörgensen mogelijk tegen AZ inzetbaar

In de laatste wedstrijden begon Feyenoord met Robin van Persie in de spits. Aan het begin van het seizoen kreeg ook Dylan Vente een kans in de punt van de voorhoede. De afgelopen twee jaar was Jörgensen onomstreden in de spits, al scoorde hij vorig seizoen maar tien keer. In zijn debuutjaar in De Kuip was hij 21 keer trefzeker.

De volgende wedstrijd van Feyenoord is op zondag 16 september uit tegen AZ en de kans is aanwezig dat Jörgensen dan zijn eerste minuten van dit seizoen in de hoofdmacht maakt. De wedstrijd in het AFAS Stadion begint om 12.15 uur.

