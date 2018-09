Interim-coach Denemarken ziet alle spelers uit fantasie-elftal als helden

"We hebben in 48 uur 24 helden bereid gevonden om te spelen. Ik ben trots op iedereen, zowel de jongens die op het veld stonden als de jongens die niet in actie kwamen", zei Jensen op zijn persconferentie na de bizarre oefenwedstrijd in Bratislava.

De vaste nationale ploeg van Denemarken is al een tijdje met de DBU in conflict over een collectieve arbeidsovereenkomst. Het geschil gaat vooral over individuele sponsorcontracten van spelers die zouden botsen met geldschieters van de nationale bond.

Het conflict liep zo hoog op dat de DBU ervoor koos om een compleet nieuwe selectie samen te stellen voor de oefenwedstrijd tegen Slowakije. Jensen werd bereid gevonden om bondscoach Age Hareide te vervangen.

'Dit is de beste nederlaag uit mijn loopbaan'

Het fantasie-elftal van de interim-coach wist na een vroege 1-0-achterstand in Slowakije dat een stunt onmogelijk was, maar wonderwel slaagde de ploeg erin de schade beperkt te houden door 'slechts' met 3-0 ten onder te gaan. Jensen is positief verrast door het feit dat zijn ploeg zich zo kranig verweerde.

"Onze spelers komen uit in heel lage divisies en stellen samen niks voor in vergelijking met Slowakije, dat spelers van wereldklasse in huis heeft. Wat deze ploeg vanavond gedaan heeft, is dan ook fantastisch. Ik zal deze wedstrijd nooit vergeten, want dit is de beste nederlaag uit mijn loopbaan."

Voor Jensen en zijn bijeengeraapte elftal kwam er met de nederlaag in Slowakije ook gelijk een einde aan de interlandweek. Voorzitter Jesper Möller van de Deense bond heeft bevestigd dat er zondag tegen Wales in de Nations League een ander elftal staat.

Hareide neemt over drie dagen in Aarhus zijn positie als bondscoach weer in, maar het is nog onduidelijk of de vaste spelers ook weer in actie gaan komen. De gesprekken tussen de bond en de nationale ploeg zijn nog steeds gaande.