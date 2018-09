'Ajax-verdediger Tagliafico bij afwezigheid Messi aanvoerder Argentinië'

Het aanvoerderschap van de 26-jarige Tagliafico is nog niet bevestigd door de Argentijnse bond AFA, maar volgens de krant Olé heeft interim-bondscoach Lionel Scaloni zijn spelers wel al ingelicht.

Vrijdag zal Tagliafico de aanvoerdersband voor het eerst dragen wanneer de Argentijnen in Los Angeles tegen Guatemala oefenen. Dinsdag volgt een vriendschappelijk treffen met Colombia in East Rutherford.

De keuze voor Tagliafico is opvallend, omdat hij pas acht interlands achter zijn naam heeft staan. De linksback maakte vorig jaar zijn interlanddebuut toen hij nog onder contract stond bij Independiente, dat hem in de winterstop aan Ajax verkocht.

Op het WK in Rusland, waar Argentinië in de achtste finales werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk, was Tagliafico basisspeler.

Messi meldde zich maand geleden al af

Messi meldde zich een maand geleden al af voor de twee oefenwedstrijden in de Verenigde Staten en reserve-aanvoerder Javier Mascherano zette na het teleurstellend verlopen WK een punt achter zijn interlandloopbaan.

Het is niet duidelijk of Tagliafico ook na de duels met Guatemala en Colombia de vaste reserve-aanvoerder achter Messi is. De Argentijnse bond is nog op zoek naar een opvolger van de na het WK ontslagen Jorge Sampaoli. De veertigjarige Scaloni, oud-speler van Lazio, neemt voorlopig de honneurs waar.

De nieuwe bondscoach moet Argentinië klaarstomen voor de Copa América in de zomer van 2019 in Brazilië. De laatste keer dat 'La Albiceleste' de Copa América won, was in 1993.