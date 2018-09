Kroos vindt dat ploeggenoot Sané snel iets aan zijn houding moet doen

"Door zijn lichaamstaal lijkt het soms net alsof het Leroy niet uitmaakt of we winnen of verliezen. Daar moet hij zo snel mogelijk iets aan doen", zei de 28-jarige Kroos in aanloop naar de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk van donderdag tegen Duitse media.

Sané leverde vorig seizoen met tien doelpunten en vijftien assists een belangrijke bijdrage aan de landstitel van Manchester City, maar werd deze zomer door bondscoach Joachim Löw verrassend buiten de WK-selectie gelaten.

Na het voor Duitsland dramatisch verlopen toernooi in Rusland - de ploeg van Löw werd al in de groepsfase uitgeschakeld - krijgt Sané een nieuwe kans zich te bewijzen. De 22-jarige Duitser hoopt zich ook weer populair te maken bij City-coach Josep Guardiola, die hem dit seizoen nog amper speelminuten gaf.

'Leroy heeft alles in zich om tot de top te behoren'

Sané stond dit Premier League-seizoen geen enkele keer aan de aftrap en speelde in de eerste drie wedstrijden in totaal slechts dertig minuten. Real Madrid-middenvelder Kroos denkt wel te weten waarom zijn ploeggenoot buiten de boot valt bij City.

"Leroy heeft alles in zich om tot de top te behoren, maar je moet hem wel vaak vertellen dat hij zich moet verbeteren", aldus Kroos. "Guardiola heeft daar nu ook moeite mee en probeert het beste uit hem te halen. Als Leroy presteert, is hij een belangrijk wapen. Zeker voor ons."

Met Sané in de gelederen hoopt Duitsland donderdag in de Allianz Arena tegen wereldkampioen Frankrijk (aftrap 20.45 uur) het zeer teleurstellende WK in Rusland te doen vergeten.

De Fransen nemen het zondag in de Nations League op tegen Nederland en dan speelt Duitsland een oefenduel met Peru.