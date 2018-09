De tien meest memorabele interlands van Wesley Sneijder

Interland 1: Nederland-Portugal (30 april 2003)

Debuteren op een avond dat Oranje bijzaak is

Op de avond dat Wesley Sneijder debuteert is Nederland oranje, maar niet voor het Nederlands elftal. Het land viert Koninginnedag en een oefeninterland in een matig gevuld Philips Stadion tegen Portugal spreekt niet tot de verbeelding. Oranje is verworden tot een verzameling vedetten die over zijn hoogtepunt heen is. Het gemiste WK 2002 in Japan en Zuid-Korea ligt nog vers in het geheugen, terwijl de conservatieve bondscoach Dick Advocaat de nieuwe generatie weinig kans biedt.

"Fijn dat Wesley Sneijder en Arjen Robben eindelijk bij de selectie zitten, maar Dick is Robin van Persie en Dirk Kuijt vergeten", klaagt Hugo Borst bij Studio Voetbal. Toch wordt Nederland-Portugal (1-1 door goals van Patrick Kluivert en Simao) het begin van een nieuw tijdperk. Halverwege komt Sneijder als vervanger van Edgar Davids het veld in en ook Robben maakt zijn eerste minuten als international. Het tweetal zal de komende veertien jaar alleen nog door blessures van elkaars zijde wijken in Oranje.

Interland 3: Nederland-Schotland (19 november 2003)

Doorbraak in de chaos

Een slechter imago dan na de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Schotland om een ticket voor het EK van 2004 heeft Oranje misschien wel nooit gehad. De starre Advocaat stuurt in Glasgow het oudste Nederlands elftal ooit (zes dertigers) het veld in met een 1-0-nederlaag tegen de "sympathieke hardwerkende Schotten" tot gevolg.

Ondertussen duiken verhalen op over feestende internationals, die het allemaal weinig kan schelen. Ze worden gevoed door het incident met Andy van der Meijde, die tijdens een persmoment flauwvalt. "Andy mocht mee stappen", schrijft Henk Spaan in Het Parool.

In alle chaos besluit Advocaat voor de return in Amsterdam alsnog te verjongen. Kluivert en aanvoerder Frank de Boer zet hij op de bank ten faveure van Rafael van der Vaart en Sneijder, die in Glasgow nog vanaf de tribune moest toekijken.

Lang heeft Sneijder niet nodig om het Oranje-publiek voor zich te winnen. Hij ramt na veertien minuten de 1-0 op het scorebord in de ArenA en ook daarna neemt hij de ploeg met liefst vier assists bij de hand. Nederland verslaat Schotland met 6-0 en gaat naar het EK in Portugal, vooral dankzij een negentienjarig middenveldertje van Ajax.

Interland 27: Nederland-Portugal (25 juni 2006)

Knokken als controleur

Sneijder sprint naar het groepje bekvechtende spelers en geeft de Portugees Petit een beuk. Het komt hem op geel te staan, een van de twintig kaarten die de Russische scheidsrechter Valentin Ivanov trekt tijdens de achtste finale van het WK tussen Nederland en Portugal, beter bekend als de 'Slag van Neurenberg'. Als alle kaarten zijn uitgedeeld, heeft Oranje met 1-0 verloren en is het eerste WK van Sneijder voorbij.

Het was niet zijn toernooi. Na een seizoen vol blessureleed bij Ajax was het zelfs twijfelachtig of Sneijder naar het WK in Duitsland zou gaan en zijn rugnummer 20 zegt veel over zijn status. Uiteindelijk krijgt hij wel een basisplaats van bondscoach Marco van Basten, maar dan als controleur. Het blijft onwennig voor Sneijder, die Duitsland zonder goal of assist verlaat.

Interland 46: Nederand-Italië (9 juni 2008)

Scoren op je verjaardag

Giovanni van Bronckhorst haalt de bal van de doellijn en dan gaat het snel. Via Sneijder, Van der Vaart, de opstomende Van Bronckhorst en de koppende Kuijt komt de bal weer bij Sneijder, die de Italiaanse keeper Gianluigi Buffon kansloos laat. "2-0! Sneijder scoort op zijn verjaardag", roept commentator Frank Snoeks. Ondertussen vliegt de die dag 24 jaar geworden speler van Real Madrid de niet helemaal fitte bankzitter Robben in de armen.

Europa ziet vol verbazing hoe Oranje niets heel laat van wereldkampioen Italië (3-0). Het is de gedroomde EK-start, met voor het eerst Sneijder als onbetwiste nummer 10 van Oranje op een groot toernooi. Na afloop loopt hij met zoontje Jessey op zijn arm over het veld van het Stade de Suisse in Bern.

Vier dagen later wordt het nog mooier als Sneijder in de slotseconden van de wedstrijd tegen Frankrijk (4-1) wegdraait bij Jérémy Toulalan en via de onderkant van de lat de mooiste goal van het EK maakt.

Interland 66: Nederland-Brazilië (2 juli 2010)

De kleinste speler kopt binnen

"Ik ken die keeper van Internazionale, die kan er helemaal niets van bij hoge ballen", roept Sneijder door de kleedkamer. Het is rust in de kwartfinale van het WK in Zuid-Afrika en Oranje is weggespeeld door de Brazilianen, die met veel meer dan 1-0 voor hadden kunnen staan.

Er moet iets gebeuren en dus gaat de bal in de tweede helft op advies van Sneijder hoog het strafschopgebied van keeper Cesar in. En dat werkt. Bij een lange bal van Sneijder zit Cesar mis en is het zowaar 1-1. Niet veel later staat het zelfs 2-1. Ditmaal klopt Sneijder – 1,70 meter lang – zijn Inter-ploeggenoot met een kopbal, waarna hij vol ongeloof met zijn hand op zijn hoofd slaat. Voor Sneijder is niets onmogelijk dit WK.

Interland 68: Nederland-Spanje (11 juli 2010)

Bekroning blijft uit

Er staan 61 minuten op de klok in de finale in het Soccer City Stadium als de bal min of meer toevallig voor de voeten van Sneijder landt. Hij neemt aan en geeft met een geniale pass Robben vrij baan richting het Spaanse doel. Afijn, u weet hoe het afloopt. Maar ook al gaat de bal er niet in, de pass is wel het zoveelste teken dat Sneijder in Zuid-Afrika in de vorm van zijn leven verkeert.

Het is zijn toernooi. Niemand is zo beslissend als de dan 26-jarige Sneijder, getuige ook de vijf doelpunten waarmee hij – als middenvelder – gedeeld topscorer van het WK wordt. Alleen de absolute bekroning blijft uit. Door die ene teen van die Spaanse keeper Iker Casillas grijpt Oranje naast de wereldtitel.

Interland 87: Nederland-Portugal (17 juni 2012)

Overlopen door Ronaldo en co.

Het elftal is in naam nagenoeg hetzelfde als op het WK 2010, maar verder is alles anders tijdens het EK in Polen en Oekraïne. Oranje valt uit elkaar door irritatie en wordt in de laatste groepswedstrijd tegen Portugal (2-1-verlies) overlopen door Cristiano Ronaldo en co.

Sneijder is ook niet meer de Sneijder van Zuid-Afrika. Bij Internazionale belandt hij op een zijspoor, terwijl hij bij Oranje alleen op basis van het verleden nog de 'grote' man is. Sporadisch is er nog een vleugje van zijn genialiteit te zien op zijn derde en laatste EK, bijvoorbeeld wanneer hij uit een voorzet van Robben de bal achter zijn standbeen langs met zijn hak in het doel werkt. Het filmpje wordt een hit op internet, met de kanttekening dat het slechts een training betreft.

Interland 92: Indonesië-Nederland (7 juni 2013)

Dieptepunt van conflict met Van Gaal

Naar buiten toe is niets gecommuniceerd en dus is het verwarrend dat Robin van Persie in het Gelora Bung Karno Stadium als Oranje-captain het veld opstapt voor de oefeninterland tegen Indonesië. Achter hem – zonder band - een woedende Sneijder. Het kookpunt is bereikt in het conflict tussen Sneijder en bondscoach Louis van Gaal, die hem verwijt dat hij niet meer voor zijn sport leeft, laat staan topfit is.

Onlangs liet Sneijder in De Telegraaf optekenen dat hij in Jakarta aan een klap op de neus Van Gaal denkt, maar de "poffer" blijft uit. In plaats daarvan slikt de Utrechter zijn boosheid weg en doet hij één helftje mee tegen Indonesië, dat met 0-3 verslagen wordt.

Interland 103: Nederland-Mexico (29 juni 2014)

Topfitte redder van Oranje

Heel Nederland denkt al aan uitschakeling op het WK als de bal in de 88e minuut voor de voeten van Sneijder valt. Met een gedrukt schot laat hij de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa kansloos (1-1) en redt hij Oranje, dat twee minuten later via een benutte penalty van Klaas-Jan Huntelaar ook nog de beslissende 2-1 maakt.

Het is dé revanche van Sneijder. Hij is niet meer zo dominant als op het WK van 2010, maar de speler van Galatasaray is wel een belangrijke schakel in het gedisciplineerde Oranje. Mede dankzij loodzware privétrainingen met kickbokser Gökhan Saki is Sneijder misschien wel fitter dan ooit in Brazilië.

Ook dankzij Van Gaal, zo geeft hij toe. De gekrenkte Sneijder wil niets liever dan sportieve wraak op de man die hem zijn aanvoerdersband afpakte. En dat lukt. Met zijn doelpunt tegen de Mexicanen heeft hij een cruciaal aandeel in het onverwacht mooie WK van Oranje, dat terugkeert met brons om de nek.

Interland 134: Nederland-Peru (6 september 2018)

Afscheid in stijl?

Er was de afgelopen dagen geen ontkomen aan. In de krant, op tv, op de radio, bijna overal ging het over de afscheidnemende Sneijder. Nog een keer het volkslied en dan mag hij in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA tegen Peru zijn laatste uurtje in het Oranje-shirt spelen. De interlandteller van de recordinternational komt op 134 en hij staat op 31 doelpunten. Sneijder zou Sneijder niet zijn als daar donderdagavond nog eentje bij komt. Nog één keer de bal de kruising in jagen. Hij is er toe in staat.