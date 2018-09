Sneijder wil in afscheidsduel Oranje nog één keer laten zien wat hij kan

"Ik wil nog één keer laten zien wie ik ben en wat ik kan", aldus de 34-jarige Sneijder woensdag op een persconferentie in Zeist. "Mijn focus ligt in eerste instantie gewoon op lekker voetballen, dat zal niet anders zijn dan bij andere interlands. Ik hoop op een mooie wedstrijd."

De aanvallende middenvelder krijgt ruim vijftien jaar na zijn debuut in Oranje een speciaal afscheid aangeboden door de KNVB. Hij zal in zijn 134e en laatste interland in de basis starten, de aanvoerdersband dragen en het eerste uur meedoen.

"Het voelt wat apart, maar ik ben blij dat ik het nog een keer mag meemaken om voor het Nederlands elftal te spelen", zegt Sneijder. "Ik ben enorm trots dat ik hier mag zijn. Ik weet niet zo goed wat ik me ervan moet voorstellen, ik heb andere spanning dan normaal. Ik ga er vooral van genieten."

De geboren Utrechter vindt het speciaal dat uitgerekend Ronald Koeman de bondscoach is bij zijn afscheidsduel. De oud-international liet Sneijder als Ajax-trainer op 2 februari 2003 debuteren in het betaalde voetbal in een uitduel met Willem II (0-6-zege). "Dat debuut vergeet ik nooit meer, ik ben blij dat ik onder Koeman afscheid kan nemen van Oranje."

Ook Koeman heeft een "speciaal gevoel" bij Sneijder. "Als hij donderdag tegen Peru hetzelfde doet als in 2003 bij zijn debuut voor Ajax, zullen de mensen op de banken staan. Het moet een mooie avond worden voor het Nederlands elftal en voor Wesley."

Sneijder bij zijn Oranje-debuut in 2003

Sneijder denkt dat De Ligt hem zou kunnen inhalen

Sneijder komt uit de generatie van Rafael van der Vaart, Arjen Robben en Robin van Persie. Dat trio is al gestopt of niet meer in beeld bij Oranje.

"Er staat momenteel een geheel andere generatie bij het Nederlands elftal, ik vind het leuk om dat nog van dichtbij mee te maken", zegt de middenvelder. "Hoewel dit mijn laatste keer is, geniet ik van dit proces. Ik hoop in de toekomst ook op een Oranjeplein te staan en tussen de fans te genieten van dit Nederlands elftal."

Sneijder ziet in het huidige Oranje wel een kandidaat om zijn aantal van 134 interlands te overtreffen. "Matthijs de Ligt is negentien en staat nu al in de basis", doelt hij op de verdediger van Ajax, die momenteel op zeven interlands staat. "Hij is iemand die mijn aantal in de toekomst zou kunnen verbeteren."

"Het zal ongetwijfeld een keer gebeuren dat er weer iemand anders recordinternational wordt, het zou gek en niet goed voor Oranje zijn als dat niet het geval is. Ik hoop ook dat het ooit gebeurt."

Sneijder en De Ligt

Sneijder stopt voorlopig niet met voetballen

Sneijder gaat in clubverband nog gewoon door met voetballen. De oud-speler van Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice speelt sinds begin dit jaar in Qatar bij Al-Gharafa.

"Ik vind het nog steeds superleuk om op het veld te staan", stelt de spelmaker. "Zolang ik er nog van geniet, blijf ik actief als voetballer."

Sneijder heeft in het verleden aangegeven dat hij graag een trainerscursus zou willen volgen. "Maar dat komt wel als ik klaar ben met voetballen", zegt hij woensdag. "Als je aan zo'n cursus begint, moet je je daar volledig op focussen. Dus daar ga ik wel over nadenken als ik zelf voetballen niet meer leuk vind."

Nederland-Peru begint donderdagavond om 20.45 uur. Oranje speelt zondag zonder Sneijder in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk in de nieuwe Nations League.