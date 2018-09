Koeman geeft Cillessen voorlopig voorkeur boven Zoet in Oranje-doel

"Het is teleurstellend voor Jeroen, maar Jasper zal de komende tijd onze eerste keeper zijn", aldus Koeman woensdag op een persconferentie in Zeist. "In het totaalplaatje is Jasper net iets beter. Maar wij zijn blij dat we twee geweldige keepers hebben."

De bondscoach gaf Zoet en Cillessen in zijn eerste vier (oefen)wedstrijden bij Oranje beiden twee keer de kans onder de lat. "Maar we willen nu duidelijkheid scheppen, zeker bij de keepers."

De 27-jarige Zoet is bij PSV een vaste waarde, terwijl de twee jaar oudere Cillessen alleen in bekerwedstrijden in actie komt voor Barcelona.

"Jasper heeft aangetoond dat hij daar geen hinder van ondervindt", zegt Koeman. "Als een speler regelmatig een wedstrijd speelt en aantoont daarin de beste te zijn, dan stel ik hem op. De keuze bij de keepers is nu gevallen op Jasper."

Cillessen speelte 41e interland tegen Peru

Cillessen zal donderdagavond in de basis staan wanneer Nederland het in Amsterdam vanaf 20.45 uur opneemt tegen Peru. De voormalig Ajacied speelt dan zijn 41e interland. Zoet is tot nu toe elf keer in actie gekomen voor het Nederlands elftal.

FC Groningen-aanvoerder Sergio Padt is momenteel de derde keeper in de selectie van Koeman.

De oefenwedstrijd tegen Peru staat vooral in het teken van het afscheid van recordinternational Wesley Sneijder. Oranje speelt zondag in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk in de nieuwe Nations League.