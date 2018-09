Duits elftal wil tegen Frankrijk revanche nemen voor 'WK-flop'

"We willen een ander gezicht laten zien dan op het WK en een goede wedstrijd spelen tegen de wereldkampioen", aldus bondscoach Joachim Löw woensdag op een persconferentie in München. "En natuurlijk is dit een kans om ons een beetje te revancheren. Je voelt dat het team begrijpt dat we wat moeten rechtzetten."

Duitsland werd deze zomer voor het eerst in de WK-historie al in de groepsfase uitgeschakeld. De viervoudig wereldkampioen eindigde na één zege en twee nederlagen als vierde en laatste in een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea.

Het thuisduel met Frankrijk van donderdagavond is de eerste wedstrijd voor de 'Mannschaft' sinds het echec in Rusland. Het is ook de eerste wedstrijd uit groep 1 van de A-divisie van de nieuwe Nations League, de groep waarin ook het Nederlands elftal zit.

De 58-jarige Löw, sinds 2006 de eindverantwoordelijk bij het Duitse elftal, mocht na crisisberaad aanblijven als bondscoach. Hij gaf eind vorige maand wel toe dat zijn ploeg op het WK met een "arrogante" instelling speelde en in de toekomst wellicht minder aanvallend moet gaan spelen.

"Het belangrijkste is dat we met het hele team verdedigen", zei de Duitse trainer woensdag. "We moeten een nieuwe balans vinden in ons spel."

Kroos wil toon zetten voor komende twee jaar

Toni Kroos hoopt dat het Duitse elftal tegen Frankrijk de toon kan zetten voor de komende twee jaar, die eindigen met het EK van 2020.

"Als je zo'n grote flop hebt meegemaakt als wij op het WK, dan wil je er alles aan doen om het weer recht te zetten", zei de 28-jarige middenvelder van Real Madrid. "We willen die kans direct pakken tegen Frankrijk."

Löw manoeuvreerde zijn ploeg in de underdogrol voor het treffen met de Fransen. "We zijn niet de favoriet in de eerste wedstrijd van de wereldkampioen na het WK. We waren jarenlang wel altijd de favoriet, maar nu beginnen we met een ander uitgangspunt. Maar onafhankelijk van het resultaat willen we een andere houding tonen in dit duel."

Duitsland-Frankrijk begint donderdag om 20.45 uur in München. De Fransen nemen het zondag in Parijs op tegen het Nederlands elftal. Oranje oefent donderdag eerst nog in Amsterdam tegen Peru (aftrap: 20.45 uur).