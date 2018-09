Van der Meijde: 'Sneijder hoort in rijtje met Cruijff, Gullit en Van Basten'

De 38-jarige Van der Meijde maakte Sneijder mee tijdens diens eerste jaren bij Ajax en in het Nederlands elftal en is altijd onder de indruk geweest van de vier jaar jongere Utrechter.

"Hij hoort in de categorie Johan Cruijff, Ruud Gullit en Marco van Basten, 100 procent. Een Nederlands elftal zonder Sneijder was een mindere ploeg", is Van der Meijde tegen NUsport vol lof over de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale.

"Wesley heeft heel veel betekend voor Oranje en is een van de belangrijkste mensen geweest die het Nederlands voetbal op de kaart heeft gezet. We waren natuurlijk al heel bekend, maar door Sneijder en zijn generatie is dat nóg beter geworden."

Van der Meijde is ervan overtuigd dat Oranje spelers heeft die de bepalende rol van Sneijder kunnen overnemen. "Er staan altijd wel weer leiders op, daar hoeven we ons niet zo druk om te maken. Ik zie Ajacied Matthijs de Ligt momenteel echt als de nieuwe leider van het Nederlands elftal."

'Sneijder in 2004 al belangrijk voor Nederlands voetbal'

Van der Meijde, die na zijn Ajax-periode voor Internazionale en Everton speelde, stond met Sneijder in het veld tijdens diens eerste interlands en zag dat de middenvelder direct zijn stempel drukte.

"Ik weet nog dat we tegen Schotland speelden voor de kwalificatie voor het EK van 2004 en toen was hij echt on fire", herinnert de voormalige vleugelaanvaller zich de derde Oranje-interland van Sneijder, die daarin scoorde en vier assists gaf.

"We hadden uit met 1-0 verloren, maar thuis wonnen we door Wesley met 6-0. Hij was man of the match en op dat moment al heel belangrijk voor het Nederlandse voetbal."

'Afscheidsinterland volkomen logisch'

De oefenwedstrijd tussen Nederland en Peru wordt donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA gespeeld en begint om 20.45 uur. Sneijder staat in de basis van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman en speelt naar verwachting een uur mee.

Het is volgens Van der Meijde volkomen logisch dat voor Sneijder een groots afscheid wordt georganiseerd. "Als ze dat niet hadden gedaan, had ik Nederland niet meer gesupport. Hij heeft altijd alles gegeven en is niet voor niets recordinternational."

Zonder Sneijder bereidt Oranje zich na het duel met Peru voor op de Nations League-confrontatie met Frankrijk, dat zondag in Stade de France op het programma staat. Ook die wedstrijd begint om 20.45 uur.