Makkelie fluit topper tussen Engeland en Spanje in Nations League

De 35-jarige Nederlander krijgt in Londen assistentie van Mario Diks en Hessel Steegstra. Rob van de Ven, Kevin Blom en Jochem Kamphuis reizen af als vierde, vijfde en zesde official.

Makkelie was deze zomer op het WK in Rusland actief als videoscheidsrechter. Hij zat tijdens alle wedstrijden die landgenoot Björn Kuipers floot in een controlekamer in Moskou en was daar assistent bij de finale.

Naast Engeland en Spanje maakt ook verliezend WK-finalist Kroatië deel uit van groep 4 in divisie A van de nieuwe Nations League.

Gözübüyük leidt Estland-Griekenland

Serdar Gözübüyük is door de UEFA aangewezen voor het duel tussen Estland en Griekenland, dat net als Engeland-Spanje zaterdag op het programma staat in de eerste speelronde van de Nations League.

Dave Goossens en Charl Schaap zijn de assistenten van Gözübüyük in Tallinn. Jan de Vries, Pol van Boekel en Jeroen Manschot fungeren als vierde, vijfde en zesde official van de wedstrijd in groep 2 van divisie C.

Het Nederlands elftal oefent donderdag tegen Peru en komt zondag voor het eerst in actie in de Nations League, wanneer wereldkampioen Frankrijk de tegenstander is in Parijs. De Fransen spelen donderdag eerst tegen Duitsland.