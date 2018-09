Assistent-coach Nigeria jaar geschorst voor aannemen steekpenningen

De BBC publiceerde in juli beelden van een verborgen camera waarop te zien is dat Yusuf geld krijgt van een undercoverjournalist die zich als een zaakwaarnemer voordeed. Hij vroeg als tegenprestatie dat twee van 'zijn' voetballers zouden worden geselecteerd door de coach.

De voormalige middenvelder is officieel de 'hoofdcoach' van het Nigeriaanse elftal, al is Gernot Rohr de eindverantwoordelijke. De Duitser was deze zomer de bondscoach van de 'Super Eagles' op het WK en Yusuf was zijn eerste assistent. Nigeria werd in Rusland uitgeschakeld in de groepsfase.

Yusuf was aan het begin van dit jaar wel de bondscoach bij de Afrika Cup, waar Nigeria in de finale van gastland Marokko verloor. Voor dit toernooi werd de trainer door een Ghanese undercoverjournalist benaderd om Osas Okoro en Rabiu Ali in zijn selectie op te nemen.

De verdediger en de middenvelder mochten inderdaad mee naar de Afrika Cup. Volgens de Nigeriaanse bond is er geen bewijs dat het aangeboden geld dat besluit van Yusuf beïnvloed heeft. De trainer krijgt wel een straf omdat hij "een bewuste beslissing" heeft genomen om 1.000 dollar aan cash aan te nemen, wat verboden is.

Yusuf heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij zei in zijn verweer dat hij nooit om geld gevraagd had, maar dat de zaakwaarnemer het hem gaf als een "gift".