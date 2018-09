Bekerduel tussen Te Werve en Ajax wordt in Noordwijk afgewerkt

"Wij wilden héél graag deze wedstrijd op het eigen sportpark spelen, maar toen bleek dat dit niet mogelijk was hebben we serieus gekeken naar een alternatieve locatie in Rijswijk", vertelt Ivo van Dijk van Te Werve.

"Het is geweldig voor de club en Rijswijk om zo'n wedstrijd te kunnen spelen in de eigen gemeente. Het is dan ook jammer dat dit niet mogelijk is gebleken. Als we alles tegen elkaar afwegen, denken wij dat dit de beste oplossing is."

Te Werve en Ajax spelen nu op Sportpark Duinwetering van vv Noordwijk. "Het bestuur van Noordwijk neemt deze uitdaging graag aan en heeft een ruime ervaring in het organiseren van dit soort wedstrijden", stelt Van Dijk.

Ook Gemert en Feyenoord wijken uit

Dinsdag werd al bekend dat de bekerwedstrijd tussen Gemert en Feyenoord eveneens vanwege de veiligheid in het stadion van Helmond Sport wordt gespeeld.

Naast Ajax en Feyenoord speelt ook PSV in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen een amateurclub. De landskampioen treft Excelsior Maassluis en die wedstrijd wordt voor zover bekend gewoon in Maassluis afgewerkt.

