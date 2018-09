United-verdediger Shaw: 'Verloor bijna mijn been na zware blessure tegen PSV'

De 23-jarige Engelsman werd drie jaar geleden tijdens het Champions League-duel in Eindhoven hard geraakt door toenmalig PSV'er Héctor Moreno. Hij brak daarbij zijn been op meerdere plaatsen.

"Wat niemand weet is dat ik bijna mijn been kwijt was. Ik wist het ook niet, tot de dokter het me zes maanden later vertelde", aldus Shaw, die voor het eerst sinds lange tijd weer tot de selectie van Engeland behoort.

"Ze wilden me destijds terug naar Engeland laten vliegen. Als dat was doorgegaan, was ik mijn been waarschijnlijk kwijtgeraakt vanwege bloedstolsels."

Naar aanleiding van zijn 'horrorblessure' onderging Shaw een aantal operaties in een ziekenhuis in Geldrop, waar hij een aantal dagen verbleef.

'Dacht erover om te stoppen'

Shaw ging door een heftige periode. "Ik zou liegen als ik zei dat ik er niet aan dacht om te stoppen met voetballen. Ik had veel complicaties. Het was een erg moeilijk moment in mijn loopbaan", vertelt hij.

"Ik wil er niet te veel over praten, maar ik heb twee littekens langs de zijkant van mijn been. Ze moesten het daar vanwege de ernst van de situatie weer opensnijden."

Shaw maakte op 22 maart van vorig jaar zijn rentree in het Engelse elftal toen hij zeven minuten meedeed in een oefeninterland tegen Duitsland. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de 'Three Lions'.

Nu hoort de linksback van United dus weer tot de selectie van bondscoach Gareth Southgate. Engeland speelt zaterdag in de Nations League tegen Spanje en oefent drie dagen later tegen Zwitserland.

Bij United was Shaw enige tijd uit beeld onder manager José Mourinho, maar sinds deze zomer is de Engelsman weer een vaste waarde. Hij miste nog geen minuut bij de 'Red Devils', die wisselvallig aan het Premier League-seizoen zijn begonnen.

