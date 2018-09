Martens: 'Het wordt ontzettend moeilijk alsnog het WK te halen'

"Het wordt ontzettend moeilijk het WK alsnog te halen. Een zware klus", aldus Martens, die met Oranje Denemarken, België en Zwitserland kan treffen in de play-offs. Vrijdag wordt er geloot voor de halve finales. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman moet twee tegenstanders verslaan voor een plek op het WK.

Vooral een confrontatie met Denemarken zou pikant zijn, omdat dat een herhaling is van de EK-finale van een jaar geleden. Omdat er nog maar één Europees WK-ticket over is, zal een van de twee finalisten sowieso niet naar Frankrijk gaan.

"Dat toont aan hoe lastig de WK-kwalificatie is", aldus Martens. Toch vindt de 25-jarige linksbuiten van FC Barcelona dat Oranje het aan zijn stand verplicht is het WK te halen.

"We hebben ongelooflijk veel kwaliteit in onze ploeg. En dus hebben we het nu zelf verprutst. Wij horen op het WK thuis. Daarom doet het pijn dat we het tegen Noorwegen niet al gehaald hebben."

'Het was echt heel slecht'

Tegen de Noren ging het dinsdagavond al snel mis voor Oranje. Tot ergernis van Martens stond het in de Intility Arena in Oslo na zes minuten al 2-0 voor de Noren. "We wisten dat we druk van Noorwegen konden verwachten en dan gebeurt dit. Twee kansen, twee goals. Het was echt heel slecht."

De wereldvoetbalster van 2017 erkent dat ze zelf ook geen beste wedstrijd speelde. "Ik kwam mijn tegenstander niet voorbij. Het was niet best, zoals iedereen van ons gefaald heeft op het moment dat het moest."

Over een maand, op 1 en 9 oktober, zal Oranje er wel moeten staan, want dan zijn de halve finales van de play-offs. De eindstrijd is op 5 en 13 november.

"Het is even lastig daar nu al aan te denken, want het verlies tegen Noorwegen is hard aangekomen", zegt Martens. "Eerst maar even opladen bij de clubs en dan mag het in de play-offs niet weer misgaan."