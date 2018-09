Wiegman denkt dat Oranje te gespannen was voor cruciaal duel met Noren

"Het lijkt erop dat we te gespannen waren, anders begin je niet zo. We waren onzorgvuldig, ballen over 10 meter gingen al mis", aldus Wiegman, die door de nederlaag met Nederland play-offs moet spelen om alsnog het WK 2019 in Frankrijk te halen.

De twee Noorse doelpunten in de Intility Arena vielen al in de eerste zes minuten en die klap kwam Oranje niet meer te boven. "De snelle 2-0-achterstand was een enorme domper", zegt Wiegman. "Maar ja, het was ook ongelooflijk slecht wat we lieten zien. Alles viel verkeerd."

"Gelukkig kwamen we via Vivianne Miedema wel al voor rust terug tot 2-1. Eén doelpunt maken in de tweede helft was zeker mogelijk en we speelden na rust ook beter."

'Als team waren we niet goed genoeg'

In de jacht op een punt, dat genoeg zou zijn geweest voor een WK-ticket, drong Nederland de Noren in de tweede helft ver terug op eigen helft.

"We hebben bijna alleen nog maar aangevallen, maar we bleven slordig. Lieke Martens kwam daardoor te weinig aan de bal, terwijl zij makkelijk kan passeren. Als team waren we gewoon niet goed genoeg en daar is iedereen ongelooflijk ziek van. Nu moet het in de play-offs maar gebeuren."

Vrijdag is de loting voor de play-offs en mogelijke opponenten zijn België, Zwitserland en verliezend EK-finalist Denemarken. Oranje moet twee tegenstanders verslaan om zich alsnog voor het WK te plaatsen.