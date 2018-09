Drommel mag van KNVB tijdens interlandperiode niet voor Twente spelen

De 21-jarige Drommel was door bondscoach Erwin van de Looi opgenomen in de selectie van Jong Oranje voor de belangrijke EK-kwalificatieduels met Jong Engeland (donderdag) en Jong Schotland (dinsdag 11 september).

De Keuken Kampioen Divisie gaat, in tegenstelling tot de Eredivisie, tijdens interlandperiodes gewoon door en daardoor zou Drommel het duel van FC Twente met TOP Oss van zaterdagavond missen.

Aangezien de keeper bij Jong Oranje geen uitzicht heeft op een basisplek, besloot hij te bedanken en terug te keren naar Twente. De reglementen van de FIFA schrijven echter voor dat spelers verplicht zijn gehoor te geven aan een oproep voor een vertegenwoordigend elftal.

Daardoor is Drommel tijdens de gehele interlandperiode niet speelgerechtigd voor Twente. De KNVB heeft de Tukkers schriftelijk op de hoogte gebracht dat de keeper niet alleen de wedstrijd tegen TOP Oss, maar ook het treffen met FC Dordrecht van vrijdag 14 september aan zich voorbij moet laten gaan.

KNVB kan niks met kritiek op beleid

Eerder deze week uitte Twente, net als Sparta Rotterdam, al kritiek op het feit dat de Eerste Divisie niet wordt onderbroken tijdens een interlandperiode. Beide clubs balen van het feit dat ze spelers moeten afstaan, terwijl er gewoon competitiewedstrijden op het programma staan.

De KNVB reageerde eerder op dinsdag verbaasd op de kritiek. Volgens technisch directeur Nico-Jan Hoogma van de voetbalbond hebben de clubs geen recht van spreken.

"Samen met Coöperatie Eerste Divisie (CED) heb ik de clubs in januari uitgenodigd voor een tussentijdse evaluatie van het competitieprogramma. Uit een stemming bleek dat veertien van de zestien clubs voorstander waren van reguliere speelrondes tijdens interlandperiodes", benadrukt Hoogma in een statement.

"Dat we in die interlandperiodes dan wel de beste spelers selecteren, was daarbij ook bekend. Wij zijn dan ook zeer verbaasd en niet te spreken over alle commotie die nu is ontstaan."

FC Twente en Sparta hadden vorig jaar geen stem

Algemeen directeur van de CED Marc Boele voegt zich bij Hoogma. "Het is natuurlijk vervelend als je spelers moet missen, maar dit is een besluit dat ondanks dit nadeel op uitdrukkelijk verzoek van het overgrote deel van de Keuken Kampioen Divisie-clubs is genomen."

FC Twente en Sparta kwamen vorig jaar overigens nog in de Eredivisie uit en waren dus ook niet aanwezig bij de bewuste evaluatie, waar besloten werd om de Eerste Divisie niet stil te leggen tijdens interlandperiodes.

Sparta, dat Deroy Duarte en Abdou Harroui (beiden Oranje onder 20 jaar) vanwege interlandverplichtingen moet missen, speelt vrijdag een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven.

