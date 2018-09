Balende Miedema vond Oranjevrouwen 'gewoon niet goed genoeg' in Oslo

"We waren gewoon niet scherp genoeg", concludeerde Miedema dinsdag in gesprek met SBS. "Ik weet niet of het komt door de druk, maar het is gewoon zonde. Het wordt gewoon heel moeilijk als je je gebruikelijke niveau niet haalt."

De Oranjevrouwen hadden aan een gelijkspel genoeg om een rechtstreeks ticket voor het WK 2019 in Frankrijk veilig te stellen, maar de Europees kampioen begon desastreus aan het cruciale duel. De Noren stonden al binnen zes minuten op een 2-0-voorsprong.

"We zijn zó slecht gestart, dat het wel heel moeilijk werd om terug te komen", aldus de 22-jarige Miedema, die na een half uur spelen nog wel voor de 2-1 tekende in de Intility Arena.

"Na de aansluitingstreffer verwachtte ik meer van ons. We waren ook de betere ploeg, maar kwamen lang niet verder dan een aantal halve kansen. We creëerden te weinig en daardoor staan we nu met lege handen."

Miedema geeft moed niet op

Door de nederlaag moeten de Oranjevrouwen zich opmaken voor de play-offs, waarvan vrijdag de loting is. Mogelijke opponenten zijn België, Zwitserland en verliezend EK-finalist Denemarken. De ploeg van Wiegman moet twee tegenstanders verslaan om zich alsnog voor het WK te plaatsen.

Miedema baalt fors van de nederlaag bij Noorwegen, maar wil de hoop nog niet opgeven. "We staan hier nu met een slecht gevoel, maar moeten het maar doen zoals vier jaar geleden."

In 2014 plaatsten de Oranjevrouwen zich via de play-offs voor het eerst in de historie voor een WK. De ploeg van toenmalig bondscoach Roger Reijners reikte op het mondiale eindtoernooi van een jaar later in Canada tot de achtste finales en daarin was Japan te sterk.