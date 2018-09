Oranjevrouwen na nederlaag in Noorwegen naar play-offs WK-kwalificatie

Een dramatische openingsfase werd Nederland fataal in de Intility Arena. Binnen zes minuten stond het 2-0 voor Noorwegen, waarna Oranje niet verder kwam dan de aansluitingstreffer van Vivianne Miedema. Bij een gelijkspel of winst had Nederland zich voor de tweede keer in de geschiedenis voor een WK gekwalificeerd.

Noorwegen, wereldkampioen in 1995 en olympisch kampioen in 2000, is als winnaar van groep 3 wel zeker van het WK, terwijl Nederland met de drie andere beste nummers twee (België, Zwitserland en Denemarken) strijdt om slechts één ticket.

Vrijdag wordt geloot en dan weet de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman wie de tegenstander wordt in de halve finales van de play-offs, die op 1 en 9 oktober gespeeld worden. De finale van de play-offs is op 5 en 13 november. De kans is groot dat Oranje in de jacht op een WK-ticket een herhaling van de EK-finale tegen Denemarken wacht.

Oranje binnen zes minuten met 2-0 achter

Een jaar geleden bleef het in de thuiswedstrijd van Oranje tegen Noorwegen (1-0-winst) tot de negentigste minuut 0-0, maar in Oslo was dinsdag alles anders.

Na vijf minuten maakte de Noorse middenvelder Ingrid Engen de 1-0 uit een hoekschop, nadat Lieke Martens verzuimde de bal weg te werken. Een minuut later was het opnieuw raak, toen Isabell Herlovsen na zwak ingrijpen van Dominique Bloodworth alleen op keeper Sari van Veenendaal af kon en scoorde in de korte hoek.

Het waren pas de eerste tegendoelpunten in het achtste WK-kwalificatieduel voor Oranje, dat vooral voor rust slordig speelde. Dat had nog grotere gevolgen kunnen hebben, maar Van Veenendaal werd bij Noorse kansen gered door de paal en de lat.

Na een half uur spelen kwam Oranje vrij plotseling terug in de wedstrijd. Miedema omspeelde doelvrouw Ingrid Hjelmseth en schoof de bal in het lege doel. Het was haar 51e treffer in 64 interlands. Enkele minuten later was de 22-jarige Miedema dicht bij haar 52e treffer en daarmee de gelijkmaker, maar met haar harde inzet trof ze de voet van Hjelmseth.

Miedema dicht bij gelijkmaker

Met een 2-1-ruststand was er in de tweede helft nog volop kans op een WK-ticket voor Oranje, dat domineerde en Noorwegen terugdrong op eigen helft. Het leverde een reeks halve kansen op, maar echt penibel werd het lange tijd niet voor de Noorse defensie.

Martens zag haar inzet voorlangs vliegen en terwijl de klok wegtikte in het nadeel van Nederland schoot Sherida Spitse hard in het zijnet.

In blessuretijd ging keeper Van Veenendaal nog mee naar voren bij een hoekschop. Er volgde een scrimmage voor het Noorse doel, maar weer ging de bal er niet in, waardoor het WK ineens ver weg is voor Oranje.

