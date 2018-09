FC Utrecht-aanvoerder Janssen denkt dat ontslag De Jong beste oplossing is

"Als je omhoog wil, dan moet er iets gebeuren. Helaas is de club tot deze conclusie gekomen", zegt Janssen tegen RTV Utrecht.

Toch vindt de 32-jarige verdediger het vervelend dat De Jong door de club op straat is gezet. "Met pijn in je hart moet je afscheid nemen van een clubicoon."

"Als een trainer niet doorgaat bij een club, dan is het de schuld van iedereen. Dat is altijd zo. Als wij de laatste wedstrijden met 3-0 hadden gewonnen, dan was de situatie heel anders geweest."

Al in januari, bij zijn promotie van assistent naar hoofdtrainer als opvolger van de naar Ajax vertrokken Erik ten Hag, leefde er onvrede bij de spelersgroep over de 47-jarige De Jong. Toch eindigde de ploeg uit de Domstad als vijfde in de Eredivisie. In de finale van de play-offs om Europees voetbal bleek Vitesse te sterk.

Utrecht begon teleurstellend aan dit seizoen met een 4-0-nederlaag tegen PSV, een 2-0-zege op PEC Zwolle en een 1-1-gelijkspel tegen VVV-Venlo en Fortuna Sittard. Met vijf punten staat de club op de elfde plaats.

'Clubleiding is tot conclusie gekomen dat het niet verbetert'

"Er is de laatste tijd een hoop gebeurd, in de zomer is de staf nog anders ingericht", doelt Janssen op het vertrek van assistent Luc Nijholt in augustus. Toen werd ook besloten dat assistent-trainers Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys een leidende rol op het trainingsveld kregen en De Jong meer als een Engelse manager ging fungeren.

"Helaas is de clubleiding daarna tot de conclusie gekomen dat het niet verbeterd is", stelt Janssen, die ontkent dat de spelersgroep een stem heeft gehad in het congé.

"Maar de clubleiding is niet gek, die weet wat er speelt in de selectie. Daar is in de zomer over gesproken. Het is jammer dat er niet genoeg verbetering is opgetreden."

Dijkhuizen en Kruys nemen als interim-trainers de taken over van De Jong, maar Utrecht gaat wel op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.

Kruys en Dijkhuizen leiden dinsdag de training

