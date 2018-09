Oranjevrouwen starten met Bloodworth in cruciale interland tegen Noorwegen

Bloodworth, die tot haar huwelijk deze zomer Janssen heette, is centraal achterin de vervanger van Stefanie van der Gragt. De verdediger van FC Barcelona is vanwege een blessure niet meegereisd naar Oslo. Anouk Dekker completeert het centrale duo, Desiree van Lunteren is rechtsback en Kika van Es begint links achterin.

Op het middenveld kiest bondscoach Sarina Wiegman met Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen voor de vertrouwde namen.

Voorin keert spits Vivianne Miedema terug in de basis. Ze miste de vorige interland door een blessure. Shanice van de Sande start op rechts en Lieke Martens op links. Keeper Sari van Veenendaal draagt de aanvoerdersband.

Nederland heeft voldoende aan gelijkspel

Noorwegen tegen Nederland begint dinsdag om 17.00 uur in de Intility Arena. Als de ploeg van Wiegman wint of gelijkspeelt in Oslo, plaatst Oranje zich voor de tweede keer in de historie voor een WK. In 2015 in Canada was Nederland er voor het eerst bij. Toen was de achtste finale het eindstation.

Bij verlies tegen Noorwegen eindigt Oranje als tweede in groep 3. Nederland gaat dan de play-offs in waarin vier landen strijden om één WK-ticket.

Plaatsing voor het WK volgend jaar in Frankrijk is ook belangrijk omdat Nederland zich daar kan plaatsen voor de Spelen in 2020 in Tokio. De Oranjevrouwen deden nog nooit mee aan het olympisch voetbaltoernooi.

Noorwegen werd in 1995 wereldkampioen

Het wordt de 25e ontmoeting ooit tussen de Oranjevrouwen en Noorwegen. De cijfers zijn in het voordeel van de Noren: twaalf keer stapten zij als winnaar van het veld, zes keer won Nederland en zes keer werd het gelijk.

Dat komt vooral doordat Noorwegen tot enkele jaren terug tot de absolute wereldtop behoorde. In 1995 werd het Scandinavische land wereldkampioen en vijf jaar later was er olympisch goud in Sydney. De laatste jaren is Oranje de Noren meestal wel de baas. Van de laatste vijf confrontaties werden er vier gewonnen.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Bloodworth, Van Es; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema en Martens.