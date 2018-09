'Gestopte' El Hamdaoui duikt op bij eerste profclub Excelsior

"Ik ben officieel geen technisch directeur", zegt El Hamdaoui op de site van Excelsior. "Ik ging daar naartoe en ze vroegen of ik hen wilde helpen met spelers. Dat heb ik gedaan en that's it."

"Ik wil nog lekker voetballen en Excelsior is zeker een optie. Ik heb Adrie (trainer Poldervaart, red.) gebeld met de vraag of ik mee mag trainen en dat mag. Dus we gaan het zien. Ik ga eerst lekker meedoen en daarna zien we het wel."

El Hamdaoui doorliep de jeugdopleiding bij Excelsior en debuteerde in het seizoen 2001/2002 namens de Kralingers in het betaald voetbal. De geboren Rotterdammer kwam in ruim drie jaar tot 74 duels en 32 goals voor Excelsior.

Manager Martin Jol haalde de aanvaller in januari 2005 naar Tottenham Hotspur. El Hamdaoui speelde daarna voor Derby County, Willem II, AZ, Ajax, Fiorentina, Málaga, Umm-Salal SC in Qatar, het Saoedische Al-Taawoun FC en FC Twente. Hij deed in het tweede deel van vorig seizoen vijf wedstrijden mee bij de Tukkers, maar vertrok na een half jaar weer.

El Hamdaoui in 2004

'Ik wil graag nog lekker voetballen'

Eind juli kwam het verrassende nieuws dat El Hamdaoui zijn loopbaan had beëindigd en gepresenteerd was als technisch directeur bij Chabab Rif Al Hoceima, maar beide berichten zijn wat voorbarig volgens de vijftienvoudig international van Marokko.

"Ik wil graag nog lekker voetballen en ik voel me lekker en fit", zegt de Eredivisie-topscorer van het seizoen 2008/2009. "Ik ben er natuurlijk nog maar net, maar mijn eerste indruk van de groep hier is goed. Ik weet inderdaad dat Excelsior nog een spits zoekt. Ik ben er klaar voor. Ik ga lekker meetrainen en daarna gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen."

Excelsior zag deze zomer spits Mike van Duinen naar PEC Zwolle vertrekken. De Rotterdammers haalden de IJslander Elías Már Ómarsson als zijn vervanger.

De ploeg van Poldervaart, de nieuwe Excelsior-trainer die El Hamdaoui goed kent, staat na vier wedstrijden dertiende in de Eredivisie met vier punten. De Kralingers vervolgen de competitie volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen Willem II.

