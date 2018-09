Eriksen doet ultieme poging om conflict met Deense bond op te lossen

"Laten we dit conflict achter ons laten, DBU", zegt Eriksen dinsdag in een verklaring van de Deense spelersvakbond. "Laten we samen tot een akkoord komen om het imago van het Deense voetbal te redden. Wij willen heel graag spelen voor het Deense elftal."

De nationale ploeg ruziet al een tijdje met de bond over een collectieve arbeidsovereenkomst. Het geschil gaat vooral over individuele sponsorcontracten van spelers die zouden botsen met geldschieters van de nationale bond.

Zondag verwierp de DBU een voorstel van de spelers om het oude akkoord ook de komende twee duels nog te laten geleden. De bond sprak van een staking en ging op zoek naar spelers die wel willen spelen tegen Slowakije (woensdag, vriendschappelijk) en Wales (zondag, Nations League).

Volgens het Deense medium bold.dk heeft de DBU dinsdag 23 spelers gevonden die de komende twee interlands willen spelen. Het zou gaan om voetballers uit de hoogste drie divisies van Denemarken.

Eriksen houdt nog hoop op een oplossing. "We moeten dit conflict nu oplossen, in plaats van nog verder van elkaar verwijderd te raken", aldus de speler van Tottenham Hotspur. "Daarom reiken we wederom onze hand uit, hoewel de DBU die hand de eerste keer heeft weggeslagen. We bieden weer aan om het oude akkoord tijdelijk te verlengen. Als de bond hiervoor tekent, stappen we direct in het vliegtuig naar Slowakije."

Deense bond vreest zware sancties

Eriksen stelt voor om na de huidige interlandperiode verder te onderhandelen over een definitief akkoord. "Het zou niet logisch zijn als de DBU niet akkoord gaat met dit voorstel."

De DBU beschouwde het eerdere voorstel om het oude akkoord tijdelijk te verlengen niet als een serieus aanbod. "De spelersraad stelt voor om terug te vallen op een overeenkomst die de DBU juist niet wil verlengen", zei woordvoerder Jakob Hoyer maandag.

De Deense bond vreest zware sancties van de UEFA als de duels met Slowakije en Wales niet worden afgewerkt. Denemarken loopt dan het risico dat het niet aan het EK van 2020 mag deelnemen.

Borussia Dortmund-speler Thomas Delaney hoopt nog steeds dat de vaste selectie naar Slowakije kan afreizen. "We kunnen geen tijd verspillen", zegt de 31-voudig international. "Wij willen spelen, maar de DBU is naarstig op zoek naar invallers. DBU, laten we gewoon als volwassenen met elkaar praten."