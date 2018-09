Bond vindt nieuwe trainer en spelers na conflict met Deens elftal

John 'Faxe' Jensen zal woensdagavond bij de wedstrijd in Bratislava langs de lijn staan. De 53-jarige coach, zelf 69-voudig international en doelpuntenmaker tijdens de gewonnen EK-finale in 1992, was in het verleden hoofdtrainer van de Deense clubs Herfölge BK, Randers FC en Fremad Amager. Hasse Kuhn wordt zijn assistent.

De DBU zal later bekendmaken wie de spelers zijn die in actie komen tegen Slowakije. Zij zijn inmiddels onderweg naar Bratislava. Ze zullen volgens de bond geen interviews geven.

"Ik zie alleen maar verliezers in dit conflict. En het Deense voetbal is de grootste verliezer", zegt Jensen op de site van de DBU. "Ik heb mijn hulp aangeboden, omdat ik een erg sterk gevoel heb voor het nationale team en omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat de wedstrijden gewoon gespeeld worden."

De trainer zegt geen stelling te willen nemen in het conflict. "Ik hoop dat beide partijen zo snel mogelijk een oplossing kunnen vinden. Het nationale team heeft heel veel voor mij betekend en ik hoop op deze manier de negatieve gevolgen wat te kunnen verzachten."

Nationale ploeg ruziet al een tijd met DBU

De vaste nationale ploeg van Denemarken ruziet al een tijdje met de DBU over een collectieve arbeidsovereenkomst. Het geschil gaat vooral over individuele sponsorcontracten van spelers die zouden botsen met geldschieters van de nationale bond.

Zondag verwierp de DBU een voorstel van de spelers om het oude akkoord ook de komende twee duels nog te laten gelden. De bond sprak van een staking en ging op zoek naar spelers die wél tegen Slowakije en Wales (zondag, Nations League) willen spelen.

De DBU vreesde zware sancties van de UEFA als de duels met Slowakije en Wales niet worden afgewerkt. Denemarken liep onder meer het risico dat het niet aan het EK van 2020 zou mogen deelnemen.

"We riskeerden boetes van miljoenen euro's en uitsluiting voor meerdere jaren als de wedstrijden niet door zouden gaan", zegt DBU-manager Kim Hallberg. "Ik ben blij dat John 'Faxe' Jensen de moeilijke taak op zich heeft genomen onze coach te zijn in beide duels."

Eriksen deed nog ultieme poging om oplossing te vinden

Sterspeler Christian Eriksen deed eerder op dinsdag namens de vaste selectie van Denemarken nog een ultieme poging het conflict met de bond op te lossen. "We bieden weer aan om het oude akkoord tijdelijk te verlengen. Als de bond hiervoor tekent, stappen we direct in het vliegtuig naar Slowakije", zei de oud-Ajacied.

De DBU liet eerder al weten niks te zien in een tijdelijke verlenging van het oude akkoord. "De spelersraad stelt voor om terug te vallen op een overeenkomst die de DBU juist niet wil verlengen", zei woordvoerder Jakob Hoyer maandag.

Volgens het Deense medium bold.dk heeft de DBU dinsdag 23 spelers gevonden die de komende twee interlands willen spelen. Het zou gaan om voetballers uit de drie hoogste divisies van Denemarken.