Keeper Drommel verkiest FC Twente boven Jong Oranje

Drommel heeft het trainingskamp van de selectie van bondscoach Erwin van de Looi verlaten na de eerste training, meldt de KNVB dinsdag. Yanick van Osch van Jong PSV is opgeroepen als vervanger. Feyenoorder Justin Bijlow en ADO Den Haag-speler Indy Groothuizen zijn de andere doelmannen.

Vrijwel geen enkele speler van Jong Oranje heeft in de interlandperiode verplichtingen bij zijn club, aangezien de meeste competities stilliggen. In de Eerste Divisie wordt wel een normaal programma afgewerkt, waardoor eerste doelman Drommel zaterdag het thuisduel van FC Twente met TOP Oss dreigde te missen.

"Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat Joël het team verlaat", reageert Van de Looi. "We hebben hem natuurlijk niet voor niets geselecteerd en hadden hem er graag bij gehad."

"Wel is het zo dat we spelers nodig hebben die hier voor de volle 100 procent willen zijn. Joël gaf aan zich op dit moment liever te richten op zijn club en dat hebben we te respecteren."

Twente-trainer boos over speelronde tijdens interlandperiode

FC Twente-trainer Marino Pusic liet vorige week duidelijk blijken dat hij niet blij is dat zijn ploeg een competitiewedstrijd moet spelen tijdens een interlandperiode. Naast Drommel was ook Welshman Matthew Smith opgeroepen voor een nationaal elftal.

"We spelen geen amateurvoetbal. Dit heeft niets met topsportbeleid te maken. Als je zegt dat je dat de Eerste Divisie serieus neemt als kweekvijver, dan moet je die competitie ook dusdanig faciliteren", zei Pusic donderdag tegen Tubantia.

Het gedegradeerde FC Twente staat na drie wedstrijden tweede in de Keuken Kampioen Divisie met zeven punten. Go Ahead Eagles is de koploper met twee punten meer.

Nummer zeven Sparta Rotterdam laat aan RTV Rijnmond weten dat de club verrast is door het vertrek van Drommel uit het trainingskamp van Jong Oranje. De degradant, die Abdou Harroui en Deroy Duarte schoorvoetend afstond aan Oranje onder 20, wil weten of de KNVB Drommel een speelverbod op zal leggen voor het duel met TOP Oss.

Jong Oranje treft koploper van groep D

Jong Oranje gaat donderdag op bezoek bij Jong Engeland (aftrap: 20.45 uur) en speelt volgende week dinsdag thuis tegen Jong Schotland (aftrap: 18.30 uur).

De ploeg Van de Looi staat na zes van de tien kwalificatieduels tweede in groep D, op vijf punten van koploper Jong Engeland. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar in Italië en San Marino. De vier beste nummers twee spelen in een play-off om de resterende twee tickets.

