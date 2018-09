Messi verrast door vertrek Ronaldo bij Real Madrid

"Ik was verrast door zijn beslissing", aldus Messi tegen Catalunya Ràdio over de transfer van Ronaldo naar Juventus. "Ik had niet verwacht dat hij zou vertrekken bij Real Madrid en ik had ook niet verwacht dat hij naar Juventus zou gaan. Er waren veel clubs die hem wilden hebben, maar hij is naar een sterke ploeg vertrokken."

De 33-jarige Ronaldo leidde Real de afgelopen negen jaar naar grote successen. Zo won 'De Koninklijke' in de laatste vijf seizoenen vier keer de Champions League. Barcelona onderbrak de zegereeks van de aartsrivaal door het belangrijkste Europese bekertoernooi in 2015 op zijn naam te schrijven.

Barça werd de laatste drie jaar uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. Messi vindt het de hoogste tijd dat de Catalanen de beker weer eens winnen, al ziet hij Juventus als de grootste kanshebber.

"De komst van Ronaldo maakt Juventus de huizenhoge favoriet in de Champions League dit seizoen", zegt de 31-jarige Argentijn. "Real Madrid is ook nog steeds een van de beste ploegen ter wereld met een geweldig elftal, maar het is duidelijk dat het vertrek van Ronaldo Real zwakker maakt."

Messi denkt nog niet aan afscheid

De kans lijkt erg klein dat Messi ooit vertrekt bij FC Barcelona, de enige club waarvoor hij ooit gespeeld heeft. De aanvaller heeft nog een contract tot medio 2021 in Camp Nou.

"Ik denk nu nog niet aan het einde van mijn loopbaan. Ik wil mijn huidige contract uitdienen en dan zal ik wel zien of ik nog langer doorga. Op dit moment maak ik me er niet druk over. Ik zit bij de beste club van de wereld in een van de beste steden van de wereld. Mijn kinderen zijn geboren in Catalonië en ik zie geen reden om te vertrekken."

Barcelona en Real Madrid zijn het seizoen in de Primera División beide met drie zeges begonnen.

De Catalanen zijn in de groepsfase van de Champions League ingedeeld bij PSV, Internazionale en Tottenham Hotspur. Real Madrid neemt het op tegen AS Roma, CSKA Moskou en Viktoria Plzen en Juventus zit in groep H met Young Boys, Manchester United en Valencia.