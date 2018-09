FC Utrecht ontslaat trainer De Jong vanwege gebrek aan vertrouwen

"Het vertrouwen van de spelersgroep was bij de aanstelling van Jean-Paul broos, maar we hebben toch besloten om hem een kans te geven. Hierbij speelde, naast de ongelukkige timing van de trainerswissel, de wederzijdse loyaliteit een belangrijke rol", zegt grootaandeelhouder Frans van Seumeren op de website van FC Utrecht.

"Tijdens de evaluatie deze zomer bleek dat de chemie en communicatie met spelers en staf nog steeds niet optimaal was. Daarop werd door Jean-Paul de staf anders ingericht. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat gehad, de progressie is niet in lijn met onze sportieve ambities."

De 47-jarige De Jong begon afgelopen winter als opvolger van de naar Ajax vertrokken Ten Hag aan zijn tweede klus als hoofdtrainer, want eerder was hij werkzaam bij FC Eindhoven. In Utrecht riep zijn aanstelling de nodige weerstand op, maar De Jong kende een aardige start.

Drievoudig bekerwinnaar FC Utrecht eindigde het seizoen moeizamer, maar werd nog wel vijfde. In de play-offs om een Europees ticket was Vitesse vervolgens te sterk.

In de eerste vier speelronden van dit seizoen vallen de resultaten in Utrecht tegen. De club won slechts één keer en staat elfde in de Eredivisie. Assistent-trainers Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys nemen de taken van De Jong voorlopig over.

Ook directeur Zuidam baalt

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam baalt er net als Van Seumeren van dat de keuze voor De Jong als hoofdtrainer niet is uitgepakt zoals gehoopt.

"We hebben er met z'n allen de afgelopen tijd alles aan gedaan om een werkbare situatie te creëren. Het is voor iedereen een enorme teleurstelling dat het toch niet blijkt te werken", zegt hij. "Uiteindelijk hebben Jean-Paul en de club in goed overleg besloten de samenwerking te beëindigen."

De Jong speelde van 1993 tot en met 2007 370 Eredivisie-duels voor de club uit de 'Domstad'. Tweemaal won hij de KNVB-beker en één keer pakte De Jong als speler de Johan Cruijff Schaal met Utrecht.

Onder interim-trainers Dijkhuizen en Kruys vervolgt FC Utrecht de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Een week later gaat de club op bezoek bij Feyenoord.

